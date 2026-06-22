×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Yordan Álvarez no participará en el Home Run Derby de este año

Álvarez nunca ha participado en el Home Run Derby, aunque sí recibió una invitación en 2022

    Expandir imagen
    Yordan Álvarez no participará en el Home Run Derby de este año
    Yordan Alvarez (FUENTE EXTERNA)

    El toletero de los Houston Astros, Yordan Álvarez, no participará en el Home Run Derby de este año, a pesar de liderar la Liga Americana en cuadrangulares.

    "Todavía estoy abierto (a participar), pero no este año", dijo Álvarez el domingo, según Chandler Rome de The Athletic.

    El jugador de 28 años no reveló si se le había invitado formalmente a formar parte del evento de este año, cuyo formato fue remodelado por la MLB.

    Trayectoria y desempeño actual de Yordan Álvarez

    Álvarez nunca ha participado en el Home Run Derby, aunque sí recibió una invitación en 2022. En aquella ocasión, terminó perdiéndose el evento debido a una lesión en la mano que sufrió antes del Clásico de Mitad de Temporada (All-Star Game).

    RELACIONADAS
    • Álvarez, quien fue el jugador de la Liga Americana más votado para el Juego de Estrellas en la posición de bateador designado, batea actualmente para .322/.428/.640 con 25 jonrones y 56 carreras impulsadas en esta temporada.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.