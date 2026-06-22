El toletero de los Houston Astros, Yordan Álvarez, no participará en el Home Run Derby de este año, a pesar de liderar la Liga Americana en cuadrangulares.

"Todavía estoy abierto (a participar), pero no este año", dijo Álvarez el domingo, según Chandler Rome de The Athletic.

El jugador de 28 años no reveló si se le había invitado formalmente a formar parte del evento de este año, cuyo formato fue remodelado por la MLB.

Trayectoria y desempeño actual de Yordan Álvarez

Álvarez nunca ha participado en el Home Run Derby, aunque sí recibió una invitación en 2022. En aquella ocasión, terminó perdiéndose el evento debido a una lesión en la mano que sufrió antes del Clásico de Mitad de Temporada (All-Star Game).

Álvarez, quien fue el jugador de la Liga Americana más votado para el Juego de Estrellas en la posición de bateador designado, batea actualmente para .322/.428/.640 con 25 jonrones y 56 carreras impulsadas en esta temporada.