Los Rojos de Cincinnati activan a Elly de la Cruz

De la Cruz al momento de pegar un sencillo para los Rojos. ( AFP/ANDY LYONS )

Los Rojos de Cincinnati activaron de la lista de lesionados a su estelar campocorto dominicano Elly de la Cruz la mañana de este martes, en un movimiento que envió al jardinero Will Benson a la sucursal Triple-A en Louisville.

El pimentoso shortstop se espera que esté disponible cuando a las 7:15 p.m. los Rojos reciban a los Cerveceros de Milwaukee.

De la Cruz, quien se encontraba fuera de acción desde el pasado 31 de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva derecho sufrida ante los Bravos de Atlanta, completó con éxito una asignación de rehabilitación de tres partidos el fin de semana en las ligas menores, donde incluso conectó un cuadrangular el viernes.

Antes de su lesión, el nativo de Sabana Grande de Boyá bateaba para .280 con un OPS de .855 y 12 jonrones en 58 compromisos.

Pagán se acerca

El regreso del dominicano no es la única buena noticia para el conjunto de Cincinnati. El relevista veterano Emilio Pagán también se encuentra en la recta final de su recuperación. Precisamente el lunes, de la Cruz fue uno de los bateadores que enfrentó a Pagán en una sesión de práctica de bateo en vivo que simuló condiciones reales de juego. El torpedero dominicano le conectó una línea sólida hacia la banda derecha al cerrador boricua.

"Estoy atacando a cualquiera que esté en la caja de bateo, para ser sincero. Pero obviamente Elly es uno de los mejores jugadores del planeta. Enfrentarlo es un honor", confesó Pagán tras el entrenamiento de 25 lanzamientos en un vacío Great American Ball Park.

Pagán, de 35 años, permanece inactivo desde el 5 de mayo por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Si no presenta contratiempos físicos, el plan de la organización es que el derecho comience una asignación de rehabilitación formal en Triple-A Louisville a partir de este jueves, buscando recuperar la forma que lo llevó a registrar 32 salvamentos la campaña anterior.

Por otra parte, los Rojos también fortalecieron su bullpen el lunes con el regreso del preparador de mesa Pierce Johnson, quien se perdió tres semanas de actividad debido a una inflamación en el codo derecho.