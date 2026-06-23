Sánchez llega a una primera mitad a nivel de las mejores de Pedro

Cristopher Sánchez es el líder en entradas lanzadas en MLB con 105. ( AFP )

Cristopher Sánchez construye una campaña que comienza a compararse con algunas de las mejores actuaciones monticulares de la era moderna.

Tras su apertura del pasado viernes ante los Mets, el zurdo romanense elevó su récord a 9-3 con una efectividad de 1.80, acumulando además 121 ponches en 105 entradas de labor. Es una combinación de dominio, consistencia y durabilidad que lo colocan en una compañía selecta.

Desde 1963, apenas 10 lanzadores registraron una efectividad inferior a 1.80 y más de 120 ponches en por lo menos 105 episodios, durante sus primeras 16 aperturas de una temporada.

Es un grupo integrado por leyendas como Sandy Koufax, Vida Blue, Steve Carlton, Dwight Gooden, Roger Clemens, Randy Johnson, Clayton Kershaw, Justin Verlander, Sam McDowell y Pedro Martínez.

El inmortal dominicano, que lo logró en 1997 y en el 2000, junto a Kershaw (2014 y 2016) y Koufax (1963 y 1966) son los únicos en conseguirlo dos veces.

Pedro el Grande

Martínez, luego de lograr marca de 10-4 y 1.74 de efectividad con 154 ponches en 124 episodios en el 1997, y marca de 10-3 con 1.49 de efectividad con 162 ponches en 122 entradas en el 2000, mantuvo los estándares y se adjudicó el Cy Young en ambas ocasiones.

La historia a su favor

Los antecedentes favorecen ampliamente a Sánchez. De las 13 ocasiones en las que un lanzador ha alcanzado esos parámetros desde 1963, 10 ganaron el Cy Young. Los únicos que no lo lograron fueron McDowell en 1968, Kershaw en 2016 y Verlander en 2018.

Una ruta complicada

El camino hacia el primer Cy Young de su carrera luce más complicado que el año pasado.

Luego de finalizar segundo en la votación de la Liga Nacional en 2025 detrás de Paul Skenes, Sánchez enfrenta ahora una cerrada competencia con Jacob Misiorowski, la sensación de los Cerveceros de Milwaukee.

Misiorowski llega a la segunda mitad con marca de 8-3 y lidera las Grandes Ligas con efectividad de 1.45. Además, encabeza las Mayores en ponches con 138 y ha permitido apenas 47 imparables en 93 entradas lanzadas, números que lo colocan firmemente en la conversación por el máximo galardón para los lanzadores.