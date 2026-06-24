Juan Soto no estará presente en el primer partido de la doble cartelera de los Mets

Juan Soto en acción con los Mets. ( ARCHIVO/ AFP )

Hay pánico en los Mets de Nueva York tras la salida prematura del astro dominicano Juan Soto en la derrota 9-6 ante los Cubs de Chicago.

El jardinero neuyorquino tuvo que abandonar el compromiso de la noche del martes debido a una fuerte rigidez en la parte izquierda de la espalda.

Aunque el cuerpo médico de la organización ha catalogado la condición del pelotero como "día a día", la fanaticada de Queens contiene el aliento ante la posibilidad de perder a su principal buque insignia ofensivo.

El percance físico ocurrió a solo horas de que el campocorto boricua Francisco Lindor fuera activado de la lista de lesionados.

Esta lamentable coincidencia ha frustrado el plan de la gerencia de ver a sus dos máximas superestrellas liderando el ataque de manera simultánea, una combinación de lujo que apenas se ha podido presenciar en siete compromisos en lo que va de la presente temporada.

El mánager Carlos Mendoza confirmó que el patrullero quisqueyano fue sometido de inmediato a pruebas médicas adicionales para determinar el alcance real de la dolencia lumbar.

Por esta razón, Soto quedó fuera de la alineación para el primer choque de la doble cartelera programada para este miércoles contra los Cubs.

En su lugar, el receptor venezolano Francisco Álvarez asumió el rol de bateador designado, mientras que MJ Meléndez se encargó de custodiar el jardín izquierdo.

La visión de Mendoza

El timonel de los metropolitanos explicó detalladamente ante la prensa los motivos que lo obligaron a sacar de acción al dominicano después de la cuarta entrada. Mendoza señaló que la espalda de Soto prácticamente se bloqueó y que las cámaras de televisión captaron muecas de evidente dolor en cada uno de sus swings.

El estratega enfatizó que, al notar que la molestia afectaba tanto la mecánica de bateo como la potencia al lanzar, prefirió no arriesgar el futuro de su jugador franquicia.

El historial médico reciente de la superestrella dominicana empieza a generar una seria preocupación en las oficinas de los Mets. Además de esta preocupante rigidez lumbar, el toletero ya sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el pasado mes de abril que lo alejó de los terrenos de juego por dos semanas y media.

A estos contratiempos se suman discretas pero persistentes molestias en la mano y en el codo, situaciones que el jugador había logrado manejar sin necesidad de ir a la lista de incapacitados.La ironía del destino deportivo se ensañó con el conjunto de Nueva York durante el último mes.

Justo la noche del 22 de abril, cuando Juan Soto regresaba a la acción tras superar sus problemas en la pantorrilla, Francisco Lindor sufrió una distensión en su propia pierna izquierda que lo mandó a la lista de lesionados.

Soto exhibía una línea ofensiva de .299/.395/.570, adornada con 17 cuadrangulares y 6 bases robadas.

Su OPS de .965 se mantiene como el segundo mejor de toda la Liga Nacional, superado únicamente por el fenómeno japonés Shohei Ohtani.