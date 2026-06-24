Abner Uribe sirve su suspensión de un partido luego de llegar a acuerdo

El relevista de los Cerveceros de Milwaukee, Abner Uribe, cumplió su suspensión de un juego el miércoles por la noche, casi un mes después de que las Grandes Ligas (MLB) impusieran la sanción.

Detalles de la suspensión

La suspensión entra en vigor para el juego de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati, en el que los Cerveceros Brewers buscarán completar la barrida en la serie de tres partidos.

Uribe fue suspendido y multado por un monto no revelado el 29 de mayo, tres días después de celebrar un ponche que terminó una entrada haciendo tres gestos obscenos al estilo de la WWE (crotch chops) de frente al dugout de San Luis, durante una victoria por 6-0 sobre los Cardinals.

Cuando se anunció la suspensión, Uribe dijo que planeaba apelarla. En su lugar, optó por cumplir la penalización este miércoles como parte de un acuerdo de resolución.

Rendimiento de Uribe

Uribe ha lanzado en cuatro de los últimos cinco días, por lo que, de todos modos, era poco probable que estuviera disponible para lanzar el miércoles.

Uribe tiene una marca de 4-2 con una efectividad de 3.38 y cinco juegos salvados en 31 apariciones esta temporada. Ha ponchado a 31 bateadores en 29 entradas y un tercio.