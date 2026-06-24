Jasson Domínguez conectó cuadrangular y los Yanquis vencieron a Skubal

Paul Goldschmidt conectó dos jonrones y Jasson Domínguez pegó un bambinazo de dos carreras en la sexta entrada ante Tarik Skubal para romper el empate, guiando a los Yankees de Nueva York a una victoria por 4-2 sobre los Tigres de Detroit el miércoles por la noche, con lo que aseguraron la serie.

Skubal (3-4) empató la peor marca de su carrera al permitir tres cuadrangulares, algo que no le sucedía en un juego desde 2021. El dos veces ganador reinante del premio Cy Young permitió solo un imparable más, no otorgó bases por bolas y recetó nueve ponches a lo largo de seis entradas.

Ryan Weathers (3-5) permitió dos carreras —una de ellas limpia—, seis hits, otorgó dos pasaportes y ponchó a seis en seis episodios de labor.

Yerry De los Santos y Fernando Cruz se combinaron para lanzar dos entradas de relevo, mientras que David Bednar se encargó del noveno capítulo para apuntarse su 16.° salvamento.

Skubal tuvo un inicio complicado al lanzar tres bolas consecutivas, algo que Goldschmidt aprovechó para conectar una recta alta en cuenta de 3-1 y mandarla por encima de la barda del jardín izquierdo.

En el siguiente turno al bate de Goldschmidt en la tercera entrada, castigó una curva que se quedó colgada hacia el jardín izquierdo-central para firmar su 13.° jonrón de la campaña —tres más de los que consiguió la temporada pasada— justo después de que Skubal se llevara un susto por lesión.

Skubal pareció lastimarse la ingle mientras le lanzaba a Max Schuemann, pero se mantuvo en el encuentro.

Después de permitir el segundo cuadrangular ante Goldschmidt, el ganador de la Triple Corona de pitcheo en 2024 retiró a nueve bateadores en fila —ponchando a siete de ellos— antes de que Ben Rice conectara un sencillo y Domínguez le siguiera con un jonrón con la cuenta máxima y dos outs para poner la pizarra 4-2.

Lo que sigue

Yankees: Abren una serie de cuatro juegos el jueves por la noche en Boston, donde se espera que el lanzador derecho Cam Schlittler (8-3, 1.71 ERA) se enfrente al zurdo de los Medias Rojas, Connelly Early (6-5, 3.64).

Tigers: El derecho Troy Melton (4-0, 2.56) por Detroit y el también derecho de Houston, Tatsuya Imai (4-3, 6.15), son los abridores probables para el jueves por la noche en Detroit.