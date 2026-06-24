Edward Cabrera es colocado en lista de lesionados de 15 días por los Cachorros

Ben Brown y Edward Cabrera fueron colocados en la lista de lesionados el miércoles, lo que representa dos golpes más para unos Cubs de Chicago mermados en su pitcheo.

Se esperaba que Cabrera se sometiera a estudios de imagen el miércoles tras sufrir una distensión en el tendón de la corva/aductor izquierdo al estirarse para alcanzar un tiro en la primera base el martes, durante la victoria por 9-6 sobre los Mets de Nueva York.

Brown presenta una distensión en el cuello. Tiene una marca de 4-2 con un juego salvado y una efectividad de 1.85 con los Cubs, incluyendo un récord de 3-1 con 1.70 de efectividad en ocho aperturas desde que se unió a la maltrecha rotación el 8 de mayo.

Los Cubs tienen a seis abridores fuera de acción, aunque está programado que el abridor del Opening Day (Día Inaugural), Matthew Boyd (menisco izquierdo), salga de la lista de lesionados para abrir en el lugar de Brown el jueves.

Recuperación y pronósticos

"Estamos recuperando a un pelotero que abrió el Día Inaugural por nosotros, así que eso es algo muy importante", declaró el mánager Craig Counsell. "Esos son jugadores clave que necesitamos sanos y dentro de la rotación".

Jameson Taillon (distensión en el tendón de la corva izquierdo) se encuentra en la lista de lesionados de 15 días. Counsell señaló que el lanzador de 34 años está progresando bien y podría lanzar desde el montículo pronto.

Cade Horton quedó fuera por el resto del año tras someterse a la cirugía Tommy John, mientras que Justin Steele está en la lista de lesionados de 60 días recuperándose de su cirugía Tommy John de 2025 y de una distensión en el flexor izquierdo.

El gerente general, Jed Hoyer, mencionó esta semana que es probable que Steele no regrese a la rotación este año.