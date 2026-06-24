Lindor es activado; Kodai Senga es enviado al bullpen de los Mets

Los continuos problemas de Kodai Senga le han costado su puesto en la rotación.

El mánager de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, anunció el miércoles que el lanzador derecho será trasladado al bullpen.

Senga permitió siete carreras en tres entradas y dos tercios contra los Cubs de Chicago el martes. También otorgó cinco bases por bolas (su máximo de la temporada) y permitió dos jonrones.

"Aquí lo que importa es el rendimiento, y tener salidas como estas no va a ser suficiente", dijo Mendoza el martes tras el partido, según Tyler Kepner de The Athletic.

Senga ha permitido al menos cuatro carreras en cinco de sus últimas seis aperturas. Su efectividad (ERA) de 10.09, su WHIP de 1.92 y su FIP de 7.48 esta temporada son, por mucho, los peores registros de sus cinco años de carrera en la MLB.

En 2023, Senga fue seleccionado al Juego de Estrellas y terminó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Nacional, registrando una efectividad de 2.98 en 166 entradas y un tercio, además de lograr la máxima cifra de su carrera con 29 aperturas.

Numerosas lesiones han limitado significativamente su carga de trabajo durante las últimas tres temporadas, y este año ya ingresó a la lista de lesionados (IL) debido a una inflamación en la columna lumbar.

Desde que se unió a los Mets, las 59 apariciones de Senga en la temporada regular han sido como lanzador abridor. Solo salió del bullpen una vez, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) en 2024.

Reactivación de Lindor

Al jugador de 33 años se le deben 14 millones de dólares esta temporada y la misma cantidad en 2027. Los Mets tienen una opción de 15 millones de dólares para 2028.

Sin embargo, Nueva York recibió buenas noticias, ya que el equipo reactivó al campocorto estrella Francisco Lindor de la lista de lesionados antes del segundo juego de la doble cartelera del miércoles contra los Cubs.

Lindor bateará como segundo y jugará en el campocorto en el partido nocturno, mientras que Bo Bichette se moverá a la tercera base tras haber cubierto la posición de Lindor durante los últimos dos meses.

Lindor había estado fuera de acción desde finales de abril por una distensión en la pantorrilla. Registró dos hits durante su último juego de rehabilitación en las ligas menores con el equipo Triple-A de Syracuse el martes.

El cinco veces All-Star, quien firmó una temporada de 30-30 (jonrones y bases robadas) el año pasado, acumuló un OPS de .669 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 24 juegos al comienzo de este 2026.

Para hacer espacio a Lindor en el roster activo, Nueva York designó para asignación al jugador de cuadro Zack Short. Los Mets también reactivaron al infielder Ronny Mauricio de la lista de lesionados y lo opcionaron a Triple-A.