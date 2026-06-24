López apunta a los 200 hits, una hazaña en extinción entre los dominicanos

Otto López es líder de bateo en MLB con .340 de promedio. ( FUENTE EXTERNA )

Otto López construye la mejor temporada de su carrera y, de mantener el ritmo, podría convertirse en el primer dominicano en alcanzar los 200 imparables en una campaña de Grandes Ligas en más de un lustro. No ocurre desde que Rafael Devers lo hiciera para los Medias Rojas en 2019.

El campocorto de los Marlins continuó su sobresaliente desempeño ofensivo el miércoles en la victoria 4-2 sobre los Vigilantes, resultado que consolidó a Miami (16-5) con el mejor récord de la MLB durante el mes de junio.

López terminó la jornada de 3-2, jonrón, dos remolcadas y dos anotadas. Tras esa actuación, elevó su línea ofensiva a .340/.374/.483, acompañada de 21 dobles y 35 carreras impulsadas en sus primeros 80 partidos de la campaña.

Sus 107 hits lo colocan como líder de todo el béisbol y proyecta terminar la temporada con 216 imparables.

De concretarse, sería apenas el tercer dominicano en la historia con al menos 216 hits en una estación, solo detrás de los 231 conectados por Mateo Alou en 1969 y los 218 de Felipe Alou en 1966, ambos líderes de la liga.

La producción ofensiva de López ha sido constante durante toda la temporada. Encabeza las Grandes Ligas con 33 partidos de múltiples hits y mantiene una racha de seis encuentros consecutivos conectando de hit, incluyendo tres juegos con más de un imparable.

Los dobles

López está a las puertas de establecer una marca personal en dobles. Luego de conectar 23 en 117 partidos en 2023, ya acumula 21 cuando aún no ha completado la mitad del calendario de juegos.

Las métricas avanzadas

Según FanGraphs, acumula 3.2 victorias sobre jugador reemplazo (WAR), empatado en la octava posición entre todos los jugadores de las Grandes Ligas junto a Kevin McGonigle y James Wood. Entre los campocortos, solo es superado por Bobby Witt Jr. (4.4 WAR) y comparte el segundo lugar con McGonigle.

La campaña de López también tiene un importante componente histórico para la franquicia de Miami.

Se unió a Hanley Ramírez como los únicos jugadores de los Marlins capaces de combinar un promedio de bateo de .300 o mejor, al menos 20 dobles y 15 bases robadas en una temporada. Ramírez logró esa combinación en 2007 y 2008.

Asimismo, se convirtió en apenas el tercer jugador de los Marlins en ser el primero de las Grandes Ligas en alcanzar los 100 hits en una temporada, uniéndose a Dee Strange-Gordon en 2015 y a Luis Arraez en 2023.

Con más de la mitad de la campaña por delante, López no solo se perfila para recibir consideración en las votaciones al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, sino también para poner fin a una sequía de seis años sin un dominicano de 200 hits, una marca que históricamente ha sido reservada para algunos de los mejores bateadores del país.