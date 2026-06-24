Samuel Basallo brilla con dos cuadrangulares pero los Angels remontan

Samuel Basallo conectó dos cuadrangulares y empujó cuatro carreras, pero no fueron suficientes para que los Orioles vencieran a los Angelinos.

Nolan Schanuel llegó a la tercera base por un error y Logan O'Hoppe lo remolcó con un rodado suave en la décima entrada para que los Angels de Los Ángeles vinieran de atrás y derrotaran 7-6 a los Orioles de Baltimore el miércoles.

Fue la duodécima victoria viniendo desde atrás para los "Halos" y su sexto triunfo por la vía del walk-off (dejando al rival en el terreno).

El bateador emergente Vaughn Grissom comenzó la remontada con un sencillo productor en el octavo episodio, y Wade Meckler empató el encuentro con un sencillo de dos carreras.

Pete Alonso le devolvió la ventaja a los Orioles con un sencillo remolcador en la décima alta, pero Oswald Peraza anotó tras un rodado suave de Schanuel para empatar el juego, luego de que Keegan Akin fildeara mal el tiro mientras cubría la primera base.

Con Schanuel avanzando a tercera debido al error, Logan O'Hoppe intentó aguantar el swing ante un cambio de velocidad en cuenta de 1-2, pero hizo contacto. Samuel Basallo intentó tocar a Schanuel para ponerlo out, pero falló en el intento, permitiendo que los Angels completaran su improbable remontada.

El toque fallido de Basallo empañó lo que de otro modo fue un día estelar, ya que el joven de 21 años consiguió el primer juego de múltiples jonrones en su carrera.

Con esto, se unió a Francisco Álvarez de los Mets como los únicos receptores de 21 años o menos con un juego de más de un cuadrangular en la historia de la MLB.

Por los Angels, Jorge Soler conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada que les dio una ventaja temprana.

Chase Silseth (3-1) se acreditó la victoria en rol de relevo, al permitir dos hits y una carrera en la décima. El abridor José Soriano permitió seis hits, cinco carreras y ponchó a cuatro a lo largo de tres entradas de labor.

Akin (0-1) cargó con la derrota y el juego salvado desperdiciado. Permitió un hit y dos carreras en dos tercios de entrada.

Lo que sigue

Los Orioles tendrán un día de descanso antes de recibir a los Nationals para una serie de tres juegos. El lanzador zurdo Trevor Rogers (4-7, 5.30 ERA) abrirá por Baltimore.

Los Angels continúan su estadía en casa el viernes contra los Athletics. El lanzador derecho de los Angels, Walbert Ureña (5-5, 2.41 ERA), será el abridor.