VIDEO | Junior Caminero logra su primer partido con tres cuadrangulares en victoria de Rays

Junior Caminero observa la trayectoria de la pelota tras conectar uno de sus tres jonrones. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder dominicano Junior Caminero escribió la tarde de este jueves una de las páginas más brillantes de su joven carrera en las Grandes Ligas al despachar tres cuadrangulares por primera vez en un partido.

Su exhibición de poder guió la contundente victoria de los Rays de Tampa Bay 13-2 sobre los Reales de Kansas City en el Tropicana Field de St. Petersburg.

La histórica jornada para el dominicano comenzó temprano en la misma primera entrada frente a los envíos del abridor de los Reales, Seth Lugo. Luego de un sencillo de Jonathan Aranda con un out, Caminero descifró los lanzamientos de Lugo y conectó jonrón por todo el jardín izquierdo para inaugurar el marcador y poner a los Rays en ventaja temprana de 2-0.

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El ataque de Tampa Bay se intensificó en el cuarto capítulo gracias a la combinación de la velocidad y el bateo oportuno de sus piezas. Tras extenderse la entrada por una revisión arbitral que evitó el tercer out, el cubano-americano Victor Mesa Jr. castigó el pitcheo de Kansas City con un cuadrangular por el jardín derecho que remolcó tres anotaciones, ampliando la cómoda ventaja de los locales a un sólido 5-0.

Lejos de conformarse, Caminero volvió a hacer sonar su madero en la parte baja de la quinta entrada al castigar nuevamente a Lugo con su segundo cuadrangular solitario de la tarde hacia la banda izquierda.

TBR - Junior Caminero Solo HR (18)

2nd HR of the game



387 ft | 107.5 mph | 22°

?? 84.1 mph slider (KC - RHP Seth Lugo)

? Out in 30/30 parks



KC (0) @ TBR (6)

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La ofensiva de los Rays continuó implacable en los episodios siguientes, sumando carreras gracias a un doble remolcador de Chandler Simpson en el quinto y batazos de dos bases consecutivos de Yandy Díaz y Aranda en la séptima.

La consagración definitiva para el nativo de Santo Domingo llegó en la octava entrada, un episodio en el que Tampa Bay armó un ramillete de cinco anotaciones.

Con dos corredores en las bases y tras sencillos impulsores previos de sus compañeros, Caminero conectó un violento estacazo de tres carreras por el bosque izquierdo para registrar su jonrón número 19 de la temporada y coronar una jornada perfecta de tres vuelacercas.

TBR - Junior Caminero 3-run HR (19)

3rd HR of the game



393 ft | 103.4 mph | 36°

?? 47.6 mph eephus (KC - RHP Tyler Tolbert)

? Out in 30/30 parks



KC (0) @ TBR (13)

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Sólidos desde el montículo

Desde el montículo, el pitcheo de los Rays tejió una joya colectiva que mantuvo a los bates de Kansas City totalmente silenciados durante casi todo el trayecto.

Ian Seymour trabajó una ruta magistral de seis entradas y dos tercios en blanco con siete ponches en relevo del abridor Casey Legumina; sin embargo, el veterano Craig Kimbrel permitió un jonrón de dos carreras de Carter Jensen con un out en la novena, rompiendo el encanto a solo dos outs de la hazaña.

Con este triunfo, los Rays lograron acumular 15 imparables y consiguieron dividir la serie de cuatro compromisos ante los Reales de Kansas City. Aunque el pitcheo relevista no pudo emular la hazaña lograda por Matt Garza el 26 de julio de 2010—único juego sin hits oficial en la historia de la franquicia—, los fanáticos de Tampa Bay celebraron en grande la histórica jornada de su cañonero dominicano.