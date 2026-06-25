Boston viene de atrás y vence a los Yanquis

Caleb Durbin rompió el empate con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada, Connelly Early permitió dos anotaciones en seis episodios y los Red Sox de Boston vencieron 6-3 a los Yankees de Nueva York el jueves por la noche.

Desarrollo del juego

El cerrador de los Medias Rojas, Aroldis Chapman, se recuperó tras dos derrotas para conseguir su salvamento número 15 de la temporada.

Nate Eaton y Ceddanne Rafaela impulsaron una carrera cada uno para Boston, que derrotó a los Yankees en Fenway Park por primera vez en la campaña. Nueva York había barrido una serie de tres juegos en Fenway en abril.

El cuadrangular de Durbin fue ante el abridor de los Yankees, Cam Schlittler (8-4), y se produjo un día después de que se dislocara el dedo meñique izquierdo contra los Rockies de Colorado.

Actuaciones destacadas

El tercera base fue titular y conectó un batazo que se coló en la primera fila de las gradas del Monstruo Verde, siendo su quinto bambinazo del mes.

Early (7-5) ponchó a nueve bateadores, su mejor marca de la temporada, permitiendo cinco hits y otorgando dos bases por bolas. Por Nueva York, José Caballero conectó un vuelacercas.

Schlittler vio caer su efectividad a 1.62 tras salir del juego con Nueva York perdiendo 4-2. El derecho permitió cuatro carreras —ninguna de ellas limpia— en cinco hits, y ponchó a nueve.

Nueva York se había puesto arriba 2-0 en la quinta entrada gracias a un sencillo productor de Jasson Domínguez y al octavo jonrón de Caballero.

Sin embargo, el estacazo de Durbin selló la remontada de cuatro carreras de Boston en ese mismo episodio, la cual fue favorecida por uno de los cuatro errores cometidos por la defensa de los Yankees.

Los Medias Rojas tuvieron un viaje complicado previo al encuentro, ya que su vuelo chárter desde Denver no aterrizó en Boston sino hasta las 6:00 de la mañana.

Próximo encuentro

Durante el partido, el coach de pitcheo de los Medias Rojas, Andrew Bailey, fue expulsado por el árbitro de primera base, Tyler Jones, en el noveno inning.

Para el segundo de la serie este viernes por la noche, los Yankees enviarán al montículo al derecho Will Warren (7-2, 3.45), mientras que los Red Sox responderán con el lanzador zurdo Payton Tolle (3-4, 3.08).