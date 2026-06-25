MLB propone un límite de 5 años para contratar agentes libres; el sindicato de peloteros se resiste

El acuerdo laboral vigente entre Grandes Ligas y el sindicato de peloteros expira el martes 1 de diciembre, a las 11:59 p. m. tiempo del Este de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) han lanzado una propuesta que promete transformar por completo el negocio multimillonario de las Mayores, lo que provocó de inmediato una feroz resistencia sindical.

Como parte de las negociaciones del próximo convenio colectivo, la liga formalizó sus intenciones de revolucionar el mercado al querer establecer un límite máximo de cinco años para los contratos de los agentes libres que decidan cambiar de equipo.

Esta drástica reestructuración, que entraría en vigor tras la temporada de 2027, sepultaría de golpe la era de los pactos garantizados por una década o más.

Bajo el nuevo modelo económico, que introduce un sistema de tope y piso salarial rígido, las organizaciones de MLB buscan nivelar el terreno de juego entre los mercados grandes y pequeños.

Para evitar la fuga masiva de estrellas nativas, la propuesta contempla la implementación de la denominada "Cornerstone Player Provision" (Cláusula del Jugador Franquicia), un mecanismo que otorgaría a las franquicias la exclusividad de retener a sus propios peloteros por un máximo de seis temporadas bajo condiciones financieras preferenciales.

En un intento por hacer atractiva la propuesta para la base mayoritaria del sindicato, la oficina del comisionado incluyó el que sería el mayor aumento anual del salario mínimo en la historia de la Gran Carpa.

El plan contempla elevar dicho sueldo de 780,000 a un millón de dólares en 2027 para atletas con al menos dos años de servicio. Asimismo, se reduciría el tiempo para alcanzar la agencia libre a cinco años para aquellos jugadores que cumplan los 30 años de edad, cediendo ante una vieja demanda de los peloteros.

A pesar de los incentivos económicos para los novatos y la eliminación de la oferta calificada, la directiva de la liga reconoció que todo el paquete está estrictamente condicionado a la aceptación de un tope salarial.

El portavoz de MLB, Glen Caplin, defendió con firmeza la postura patronal argumentando la necesidad de balance competitivo.

"El mayor problema que los aficionados quieren resolver para fortalecer el béisbol es la desigualdad en las nóminas, que deja a demasiados fanáticos sin esperanza de que su equipo pueda competir por un título de la Serie Mundial", afirmó Caplin.

Buscan punto en común

El portavoz ligó la masiva subida salarial de las promesas con un cambio estructural profundo en beneficio mutuo.

"Hoy, además de proponer el mayor aumento de salario mínimo de la historia, que beneficiaría a más de la mitad de los jugadores de MLB, aceptamos dos cambios históricos a la agencia libre vigentes desde hace 50 años. Acordamos tanto la propuesta del sindicato para permitir un acceso más temprano a la agencia libre como su propuesta para eliminar el sistema de oferta calificada, una disposición que los jugadores consideran un obstáculo para la agencia libre. También propusimos eliminar la compensación diferida y crear una nueva disposición de 'Jugador Franquicia', similar a los 'Bird Rights' de la NBA, para que cada equipo tenga una oportunidad justa de retener a las estrellas favoritas de sus aficionados", puntualizó Caplin, abriendo las puertas a seguir negociando.

La respuesta de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) no se hizo esperar, catalogando la oferta económica como una estrategia tramposa para mermar el poder adquisitivo de los peloteros en sus años de esplendor. Mediante un contundente comunicado de prensa, el sindicato rompió el silencio para fijar una postura inamovible frente al tope salarial.

"Estas ofertas engañosas están diseñadas para parecer 'mejoras', pero tienen poco o ningún valor, ya que están expresamente condicionadas a aceptar el sistema de tope salarial de la liga, el cual elimina el libre mercado y garantiza que las ganancias de un jugador solo puedan obtenerse a costa de otro. La liga también introdujo una larga lista de restricciones adicionales a los derechos de los jugadores, limitando salarios, duración de los contratos, incentivos por rendimiento, premios y bonos por firma", denunció textualmente la organización gremial.

El sindicato concluyó su comunicado alertando a sus miembros sobre las históricas intenciones de los dueños de equipos de abaratar la mano de obra bajo la fachada de ayudar al fanático.

"Aunque MLB afirma actuar en beneficio de los aficionados, sus propuestas son totalmente coherentes con los objetivos que los propietarios han perseguido durante años: contener los salarios de los jugadores y maximizar las ganancias de los clubes. Los intentos de los propietarios de enfrentar a unos jugadores contra otros no son nuevos, pero han fracasado antes y volverán a fracasar, porque los miembros de la Asociación permanecen unidos. Estamos comprometidos a lograr un acuerdo justo que proteja los derechos de todos los jugadores, fomente la competencia y deje nuestro deporte en mejores condiciones para las futuras generaciones", sentenció el sindicato de peloteros, dejando el escenario listo para un inminente y tormentoso cierre patronal en diciembre.