Jhoan Durán salva su número 20 en triunfo 2-1 de Filis sobre Mets; Juan Soto de 4-0

Los Filis de Filadelfia derrotaron 2-1 a los Mets de Nueva York este viernes, apoyados en una sólida salida de Zack Wheeler y un sencillo productor de Trea Turner en la séptima entrada que rompió el empate.

La derrota fue la séptima consecutiva para los Mets, en el debut de Andy Green como dirigente interino.

El dominicano Jhoan Durán se encargó de preservar la victoria al lanzar una novena entrada en la que permitió un solo imparable y dio un ponche para acreditarse su salvamento número 20 de la temporada. De esa manera alcanzó su cuarta campaña de 20 o más salvamento.

Por los Mets, Juan Soto conectó un batazo que parecía convertirse en un jonrón de dos carreras, pero Derek Hill realizó una espectacular atrapada sobre la verja del jardín derecho-central para evitar el cuadrangular. Soto bateó de 4-0 con un ponche. Su compatriota, Ronny Mauricio falló en tres turnos.

Wheeler (8-1) lanzó siete entradas de una carrera y cuatro imparables, con cinco ponches, mientras que Bryce Harper también impulsó una anotación para Filadelfia. Por los Mets, el zurdo Zach Thornton permitió una carrera y cinco hits en seis episodios, con siete ponches.