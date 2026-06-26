Junior Caminero y la coincidencia de su jonrón 20 para el triunfo de los Rays sobre Diamondbacks

De pie frente a su casillero el viernes por la tarde, Junior Caminero hizo un esfuerzo especial para pedir a los aficionados de los Rays que mostraran su apoyo en esta etapa crucial previa al receso del Juego de Estrellas.

"Nos da mucha energía. Nos motiva a seguir siendo grandes peloteros", dijo Caminero a través del intérprete Kevin Vera, según publica MLB.com. "Porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora este año. Hemos jugado un béisbol realmente bueno".

Esto es especialmente cierto para Caminero, quien tras lograr el jueves el primer partido de tres jonrones en su carrera en las Grandes Ligas, tuvo otra exhibición impresionante en la victoria de los Rays por 6-1 sobre los D-backs el viernes por la noche en el Tropicana Field.

Fue el 20mo cuadrangular de la temporada para Caminero, colocándolo en camino a lograr su segunda campaña consecutiva de 40 jonrones. En una coincidencia especial, justo el 26 de junio de 2025, alcanzó su bambinazo número 20, en una temporada en la que reunió 45 vuelacercas.

Disparó su jonrón contra los Reales de Kansas City en una victoria 4-0, el pasado año. En 2025 consiguió la marca en 295 turnos al bate y este año en su oportunidad 296 .

Por Arizona, el también dominicano Geraldo Perdomo abrió el encuentro con un jonrón solitario, al desaparecer la pelota en el séptimo lanzamiento del partido.

En la primera entrada del partido inicial de la serie, Caminero conectó un descomunal jonrón de tres carreras ante el abridor de Arizona, Zac Gallen, para poner a los Rays en la pizarra.

Ese respaldo fue suficiente para su compañero y también candidato al Juego de Estrellas, Nick Martínez, quien salió bien librado de un par de situaciones comprometidas y limitó a los D-backs a una sola carrera y seis imparables en cinco entradas y dos tercios.

Un día después de ser elegido como uno de los dos finalistas para iniciar el Juego de Estrellas en la tercera base por la Liga Americana, el dominicano Caminero volvió a demostrar su increíble poder al bate.

Su batazo del viernes —proyectado por Statcast a 437 pies de distancia y una velocidad de salida de 111.3 mph.

Después de que el cubano Yandy Díaz recibiera una base por bolas y el mexicano Jonathan Aranda fuera golpeado por un lanzamiento, Caminero conectó con fuerza una recta alta en cuenta de 2-2 de Gallen, enviando la pelota contra la pantalla de fondo en el jardín central.

Gallen mantuvo a raya a los Rays después de eso, retirando a 15 bateadores consecutivos y sin permitir más carreras hasta que Cedric Mullins conectó un jonrón hacia el jardín derecho-central en la séptima entrada.

Nick Martínez (7-2) se acreditó la victoria tras lanzar 5.2 episodios de una carrera, con cinco imparables permitidos, tres ponches y una base por bolas.