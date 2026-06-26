Los sotaneros Mets despiden al mánager Carlos Mendoza; Andy Green asume el mando interino

Carlos Mendoza aseguraba que su puesto como dirigente del equipo no había sido tema de discusión a pesar de los malos resultados. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets anunciaron la salida del mánager Carlos Mendoza la mañana del viernes. Andy Green asumirá como mánager interino por el resto de la temporada 2026. El anuncio fue realizado por el presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets, David Stearns.

"Carlos ha liderado a la organización con pasión y elegancia, y es muy querido por todos los que trabajan con él día a día", dijo Stearns. "El impacto de Carlos en nuestros jugadores, nuestro personal y la cultura del equipo durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Lamentablemente, sabemos que no hemos cumplido con las expectativas y que es necesario un cambio para seguir adelante".

El propietario, presidente y director ejecutivo de los Mets, Steve Cohen, también expresó su agradecimiento:

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Carlos Mendoza por su liderazgo y compromiso inquebrantable. Representó a esta organización con integridad y dedicación en todo momento, y les deseo a él y a su familia lo mejor. Nuestro compromiso de brindarles a nuestros aficionados un equipo con nivel de campeonato no ha cambiado. No hay forma de endulzarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que les hemos ofrecido".

Mendoza fue nombrado mánager antes de la temporada 2024 y ayudó a llevar al equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) ese mismo año. Además, fue finalista al premio de Mánager del Año de la Liga Nacional en 2024. Durante su etapa al frente del equipo, registró un récord de 206 victorias y 198 derrotas.

Green, de 48 años, se unió a la organización en 2023 y anteriormente se desempeñó como Vicepresidente Senior de Desarrollo de Béisbol. A partir de ahora será el mánager interino por el resto de la temporada 2026.

Anteriormente, Green dirigió a los San Diego Padres entre 2016 y 2019, con un récord de 274 victorias y 366 derrotas (.428). Como jugador de cuadro, disputó partes de cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Arizona Diamondbacks (2004-2006) y también apareció en cuatro juegos con los Mets en 2009.