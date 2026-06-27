Aj Hinch se acerca a los 1,000 triunfos en su carrera como dirigente

Aj Hinch, dirigente de los Tigres de Detroit ( FUENTE EXTERNA )

Isaac Paredes conectó un doble de dos carreras en la octava entrada y los Houston Astros estropearon la oportunidad de su exmánager de alcanzar una victoria histórica al remontar para vencer 8-6 a los Detroit Tigers este sábado.

El mánager de los Tigers, A.J. Hinch, llegó al partido con 999 victorias en su haber, incluyendo 481 con Houston entre 2015 y 2019, pero su bullpen no pudo llevarlo a la cifra de 1,000.

Los Astros perdían 6-5 al llegar a la octava, pero un sencillo remolcador de Jeremy Peña ante Will Vest empató el encuentro, y un error del jardinero central James Outman colocó a corredores en segunda y tercera base con dos outs.

Paredes, quien comenzó su carrera con los Tigers, continuó con un doblete de dos carreras hacia el jardín derecho para darle a Houston la ventaja por 8-6.

Bryan King lanzó un octavo episodio perfecto y Josh Hader retiró a los Tigers en orden en la novena para apuntarse su séptimo salvamento.

Houston tomó una ventaja inicial de 2-0 gracias a un jonrón de Cam Smith en la segunda entrada, y añadió otra carrera en la tercera cuando José Altuve bateó para una doble matanza que permitió anotar.

Sin embargo, Detroit llenó las bases con un out en la baja de la tercera tras una base por bolas, un error de fildeo de Altuve y un bateador golpeado.

Kai-Wei Teng dejó entonces una curva de 1-2 colgada ante Kerry Carpenter, quien la mandó por encima de la barda del jardín derecho para el tercer Grand Slam de su carrera.

Un sencillo productor de Peña puso la pizarra 4-4 en la cuarta entrada, pero un doble con dos outs de Spencer Torkelson le devolvió la ventaja a los Tigers por 5-4 en la parte baja de ese episodio, poniendo fin a la tarde de Teng en la lomita.

Un cuadrangular de Hao-Yu Lee ante Steven Okert aumentó la ventaja de los Tigers a 6-4 en la quinta, pero Christian Walker acercó a los Astros 6-5 con un sencillo remolcador en la séptima.

Próximo partido

Ambos equipos se verán las caras por séptima vez en 14 días para cerrar su serie de fin de semana de cuatro juegos.

El derecho de Houston, Hunter Brown (1-0, 1.40), abrirá en su ciudad natal, a unas dos millas del campus de la Universidad Wayne State, donde jugó béisbol de la División II. Se espera que el derecho Jack Flaherty (1-8, 5.34) sea activado de la lista de lesionados para abrir por Detroit.