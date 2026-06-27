Boston vence a los Yanquis por tercer juego al hilo

Jake Bennett limitó a Nueva York a una carrera en 6 entradas y un tercio, Masataka Yoshida conectó un jonrón como primer bate ante Gerrit Cole y los Boston Red Sox vencieron a los Yankees por tercer día consecutivo, con una pizarra de 4-1 este sábado.

Willson Contreras aportó un doble de dos carreras y Anthony Seigler conectó el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas, un bambinazo solitario, para los Red Sox, quienes han ganado seis de sus últimos nueve compromisos y han superado a los Yankees por un total de 16-5 en los primeros tres juegos de la serie.

Max Schuemann conectó su primer jonrón con los Yankees, que han perdido seis de sus últimos ocho encuentros.

Al igual que el viernes, cuando un zurdo novato estuvo coqueteando con un juego sin hits hasta las entradas intermedias, Bennett mantuvo a Nueva York sin imparables hasta el jonrón de Schuemann con dos outs en la quinta entrada.

Bennett, de 25 años (2-3), permitió tres hits antes de dejar el encuentro con un out en el séptimo episodio. Aroldis Chapman, el tercer relevista en ver acción, retiró los últimos tres outs para apuntarse su salvamento número 16 de la temporada y el 383 de su carrera.

En lo que fue su séptima apertura tras perderse la temporada 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John, Cole, de 35 años (2-3), permitió cuatro carreras y siete hits en 5 entradas y un tercio. Sumó cinco ponches y otorgó una base por bolas.

Anotando en las primeras tres entradas por segundo día consecutivo, los Red Sox construyeron una ventaja de 4-0, repitiendo el mismo guion del viernes.

Yoshida inauguró la parte baja de la primera entrada mandando la pelota a 386 pies de distancia, directo al bullpen de Boston.

Seigler, seleccionado por los Yankees en la posición 23 global del draft de 2018, conectó un cuadrangular que aterrizó en la primera fila de asientos del Monstruo Verde para poner el juego 2-0.

Un aficionado vestido con una camiseta de los Yankees malabareó la pelota y esta cayó a la zona de advertencia, donde el jardinero izquierdo Cody Bellinger la recogió y se la lanzó a una alcanzapelotas.

El doblete de Contreras hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central amplió la ventaja a 4-0 en el tercer inning.

Próximo partido

El zurdo de los Yankees, Carlos Rodón (4-2, 3.70), abrirá contra el derecho de los Red Sox, Sonny Gray (9-1, 2.95), en el cierre de la serie el domingo por la noche.