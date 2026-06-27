¡Despertaron los Mets! Juan Soto y Francisco Lindor lideran el triunfo con triples claves para rompe

Francisco Lindor y Juan Soto conectaron triples cruciales cada uno para que los Mets de Nueva York derrotaran 6-2 a los Filis de Filadelfia este sábado, poniéndole fin a una racha de siete derrotas consecutivas.

El mánager interino Andy Green consiguió su primera victoria al mando de los Mets, quienes se encuentran en el último lugar y despidieron a Carlos Mendoza el viernes. Nueva York tiene marca de 35-48 y llegó al compromiso del sábado a 10 juegos de distancia del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Lindor empató el encuentro en la sexta entrada con un triple de dos carreras ante el relevista largo Alan Rangel (0-1). Estas fueron las primeras carreras impulsadas desde el 22 de abril para Lindor, quien regresó el miércoles tras pasar dos meses en la lista de lesionados debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Tres bateadores más tarde, A.J. Ewing puso en ventaja a los Mets 4-2 con un sencillo remolcador de dos anotaciones.

Juan Soto amplió la ventaja en el séptimo episodio con un triple productor, y Bo Bichette lo siguió con un elevado de sacrificio. El trío de Soto, Bichette y Lindor —los bateadores dos, tres y cuatro de la alineación— se combinó para irse de 9-4 con dos pasaportes.

Esta fue apenas la undécima vez en la temporada en que Lindor y Soto coinciden en la alineación titular. Cabe recordar que Soto también pasó por la lista de lesionados en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

A.J. Minter (1-1) retiró a cinco bateadores para llevarse el triunfo, liderando un cuerpo de cuatro relevistas de Nueva York que se combinaron para lanzar 4 entradas y dos tercios en blanco. Huascar Brazobán, Luke Weaver y Devin Williams se encargaron de cerrar el encuentro.

Por los Filis, Bryce Harper conectó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada ante el abridor Christian Scott. Fue su jonrón número 43 contra los Mets, la mayor cantidad para cualquier jugador activo en Las Mayores.

Scott permitió tres hits y ponchó a seis en 4 entradas y un tercio en su primera apertura desde el 11 de junio, luego de perderse 15 días por un pinzamiento en la cadera derecha.

Por Filadelfia, Rangel toleró cuatro carreras en cuatro episodios, mientras que el opener (abridor corto) Tim Mayza lanzó una entrada y un tercio de un solo imparable.

El inicio del encuentro se retrasó 70 minutos debido a la lluvia.

Próximo partido

El zurdo de los Filis, Jesús Luzardo (6-4, 4.39 de efectividad), abrirá el último de la serie este domingo frente al opener de los Mets, el cubano Cionel Pérez (3-3, 4.99).