Los Ángeles vence a los Atléticos tras sencillo remolcador de Denzer Guzmán

Denzer Guzmán conectó un sencillo para romper el empate con dos outs en la séptima entrada el sábado por la noche, guiando a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria por 5-2 sobre los Atléticos.

Los Ángeles aseguró el triunfo con dos carreras de seguro en el octavo episodio, gracias a sencillos productores de Oswald Peraza y Logan O´Hoppe.

El relevista de los Angelinos, Ryan Zeferjahn (4-3), ponchó a dos en una séptima entrada en blanco para llevarse la victoria y extender su racha sin permitir hits a 10 entradas, sumando 19 ponches en sus últimas nueve apariciones.

Kirby Yates retiró la novena entrada en orden (de uno, dos y tres) para registrar el salvamento número 100 de su carrera y el segundo de esta temporada.

Josh Lowe inició el ataque de la ventaja con un sencillo con un out ante el zurdo Geoff Hartlieb (0-1) en el séptimo inning. Lowe se robó la segunda base y anotó la carrera del 3-2 cuando Guzmán conectó un rodado duro por la línea que el antesalista Max Muncy no pudo fildear.

El derecho de los Angelinos, Sam Bachman, escapó de un aprieto con las bases llenas y un out en la octava entrada al ponchar al bateador emergente Carlos Cortes con una sinker a 100 mph y obligar a Muncy a fallar con un elevado.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas y dos tercios, con ocho ponches y tres bases por bolas.

El zurdo aumentó su total de ponches a 112, la tercera mayor cantidad en las Grandes Ligas, detrás del as de Milwaukee, Jacob Misiorowski (146), y del derecho de Toronto, Dylan Cease (128).

Por los Atléticos, el abridor Jack Perkins permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas, ponchando a cinco y otorgando un boleto.

Los Atléticos tomaron una ventaja de 1-0 en el segundo inning cuando Jonah Heim castigó una recta en el primer lanzamiento que Detmers dejó en el centro del plato. Heim conectó un madero a 109 mph que viajó 445 pies por encima de la barda entre el jardín izquierdo y central para su séptimo cuadrangular.

Los Angelinos respondieron con dos carreras en la cuarta, un ataque que comenzó con un boleto a Nolan Schanuel y un sencillo de Jorge Soler. Wade Meckler se ponchó, pero Jo Adell conectó un triple de dos carreras hacia la esquina del jardín izquierdo para tomar la ventaja 2-1.

Los Atléticos empataron en la sexta cuando Nick Kurtz pegó sencillo, Lawrence Butler negoció base por bolas y Colby Thomas conectó un sencillo productor de línea al jardín izquierdo con dos outs.

Los Atléticos, que ya jugaban sin los lesionados Jacob Wilson (campocorto) y Zach Gelof (segunda base), perdieron a Tyler Soderstrom cuando el jardinero izquierdo tuvo que salir en la tercera entrada debido a una molestia en la cadera izquierda.

Próximo partido

El derecho de los Atléticos, Aaron Civale (5-4, 4.88 de efectividad), se enfrentará al zurdo Sam Aldegheri (2-3, 5.47) este domingo en el final de la serie.