Ragans será operado del codo y no hay fecha para su retorno

El lanzador de los Kansas City Royals, Cole Ragans, se someterá a una cirugía de codo el miércoles, según informó Anne Rogers de MLB.com.

Detalles de la lesión

El alcance total de la lesión de Ragans aún no está claro, y los médicos determinarán su tiempo de recuperación después de realizar el procedimiento.

"Ya han leído la resonancia magnética. No tendrán claro el alcance de la lesión hasta que intervengan y entiendan lo que ven", declaró el mánager Matt Quatraro, según Associated Press.

Ragans ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde mayo y sufrió una recaída durante su periodo de rehabilitación a principios de junio. Abandonó una apertura el 6 de mayo tras lanzar solo tres entradas y fue diagnosticado con una sobrecarga de extensión en valgo.

Rendimiento y estadísticas

El jugador de 28 años ha lanzado apenas 35 entradas y un tercio esta temporada, registrando una efectividad de 4.84 con 45 ponches. Ragans ha batallado contra múltiples lesiones a lo largo de su carrera; de hecho, problemas en la ingle y el hombro lo limitaron a solo 13 aperturas la campaña pasada.

En 2024, fue seleccionado para el Juego de Estrellas y terminó cuarto en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana.

La efectividad colectiva de Kansas City, que se sitúa en 4.87, ocupa el puesto 28 en las Grandes Ligas. Los Royals marchan últimos en la división Central de la Liga Americana con un récord de 34-49 antes del encuentro de este sábado contra los Chicago White Sox.