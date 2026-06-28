David Ortiz lidera colecta en Boston en favor de los damnificados en Venezuela

El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz ha vuelto a demostrar que su grandeza trasciende las líneas del terreno de juego.

Ante la emergencia humanitaria provocada por los devastadores sismos en territorio venezolano, el legendario "Big Papi" se ha sumado de manera activa a las campañas de recaudación de fondos y asistencia.

Su influyente figura en la ciudad de Boston se ha convertido en el principal motor para visibilizar la tragedia y canalizar la ayuda internacional directa hacia las comunidades afectadas.

La iniciativa cobró fuerza en los alrededores del emblemático Fenway Park, justo antes de uno de los esperados enfrentamientos clásico de las Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York.

En un esfuerzo coordinado, Ortiz se unió al personal y a las familias de los jugadores de los Medias Rojas de Boston para recibir en persona los aportes económicos de la fanaticada que se daba cita en el estadio.

Con alcancías en mano y afiches informativos, el exdeportista arengó a los presentes para convertir la tradicional rivalidad deportiva en un sólido puente de solidaridad, tal y como se le puede apreciar en videos que circularon en redes sociales.

El enorme corazón de David Ortiz se hizo sentir en Fenway Park antes del clásico contra los Yankees. se unió a las familias de los Medias Rojas para recaudar fondos y apoyar a nuestra gente de Venezuela tras el fuerte terremoto. Un verdadero grande dentro y fuera del terreno. pic.twitter.com/s7ie9gGxV6 — David Jose Rubio (@DavidJoseRubio) June 28, 2026

Ortiz, con la energía que lo caracteriza, invitaba a la multitud a donar bajo la consigna de que "Venezuela nos necesita".

Motivación personal

Para predicar con el ejemplo ante la comunidad de la "Nación de los Red Sox", el propio pelotero abrió la jornada realizando una generosa contribución personal en efectivo de 500 dólares para inaugurar la recaudación en los accesos del parque.

Por medio de sus plataformas digitales oficiales, el "Big Papi" reforzó el llamado global pidiendo a sus millones de seguidores que no dejen solas a las familias que lo han perdido todo.

El expelotero enfatizó que es el momento de unirse por encima de cualquier nacionalidad y aportar "ese granito de arena" indispensable para atender la crisis médica y de infraestructura.

Toda la ayuda recolectada durante este fin de semana en las compuertas de Fenway Park se está gestionando de forma institucional e íntegra a través de los canales de emergencia oficiales.

La meta de la campaña es asegurar que cada dólar se traduzca en insumos médicos, alimentos y soporte logístico de primera necesidad para las regiones venezolanas más golpeadas por el desastre natural.