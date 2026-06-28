VIDEO| Junior Caminero pega un jonrón de 463 pies, y lleva 4 días seguidos sacándola del parque

Junior Caminero observa la trayectoria de la pelota tras conectar un jonrón. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder dominicano Junior Caminero ratificó su condición de tormenta indomable en las Grandes Ligas al despachar un cuadrangular por cuarto partido consecutivo, guiando este domingo a los Rays de Tampa Bay a una cómoda victoria 5-1 sobre los Diamondbacks de Arizona en el Tropicana Field.

El estacazo de cuatro esquinas de Caminero se produjo de manera solitaria en la parte baja de la quinta entrada, rompiendo sus propios registros personales al recorrer una distancia proyectada de 463 pies, el más largo en lo que va de su joven carrera en Las Mayores, y el número 22 de la actual campaña.

463 FEET!



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Con esta actuación, Caminero cerró una semana de ensueño en la que acumula la friolera de siete cuadrangulares en sus últimos seis compromisos, consolidándose como el bateador más temido de toda la Liga Americana. Además, la ha sacado en los últimos cuatro partidos.

Formidable actuación

La jornada dominical fue una auténtica exhibición de consistencia para el prospecto dominicano, quien finalizó el encuentro con una actuación perfecta con el madero de 3 imparables en igual número de turnos oficiales, dos carreras impulsadas y una base por bolas.

Caminero asumió el liderato del ataque desde el primer episodio, cuando castigó los envíos del abridor rival con un sencillo remolcador que inauguró la pizarra y marcó el ritmo del encuentro a favor de los locales.

La fiesta de cuadrangulares de los Rays en St. Petersburg no fue exclusiva del quisqueyano, ya que los maderos de Cedric Mullins y Ben Williamson también tronaron con fuerza frente a la afición local.

Mullins castigó la esférica en el segundo acto con un bambinazo de 404 pies hacia la banda derecha, mientras que Williamson selló el definitivo 5-0 en la sexta entrada. Con este triunfo, la organización de Tampa Bay extendió a cinco su racha de victorias al hilo y completó una valiosa barrida en la serie de fin de semana.

Desde la lomita de las responsabilidades, el serpentinero Drew Rasmussen (7-4) firmó una sólida apertura de seis episodios en blanco para acreditarse el triunfo, apelando a su comando tras un complicado tercer capítulo de 34 lanzamientos.

En la acera opuesta, el abridor de los Diamondbacks, Merrill Kelly (5-8), cargó con el revés al tolerar cinco carreras y ocho indiscutibles en seis innings completos, extendiendo a cinco su seguidilla de derrotas consecutivas desde los primeros días de junio.

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El honor de la novena de Arizona fue rescatado por Ketel Marte, quien rompió la blanqueada en el octavo capítulo al despachar un jonrón solitario, su número 15 del 2026.

La tropa de los Diamondbacks lució maniatada por completo en territorio floridano, registrando una producción anémica de apenas cuatro anotaciones en los tres desafíos del fin de semana tras verse superados en imparables 10-5 en el duelo de cierre.

Por los Diamondbacks, Ketel Marte terminó de 3-1, 1 CE, 1 CA. Geraldo Perdomo se fue de 3-1, 1 BB.