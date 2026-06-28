La Amateur Scouting League 2026 arranca en la región Este con homenaje a George Bell

Creada en 2023 por la oficina del comisionado de MLB, la Amateur Scouting League busca brindar una plataforma de desarrollo y exposición a prospectos del béisbol amateur. Desde su creación, más de 260 jugadores han firmado con organizaciones de las Grandes Ligas tras participar en el torneo. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada 2026 de la Amateur Scouting League (ASL) comenzó este fin de semana en la región Este con un acto inaugural celebrado en el Estadio Tetelo Vargas y dedicado al exjugador de Grandes Ligas George Bell.

La ASL suma tres de las cuatro inauguraciones programadas para la presente temporada. La región Sur abrió el calendario el pasado 18 de junio en San Cristóbal, con un homenaje a Ramón Santiago, mientras que la región Centro inició el 20 de junio en la academia de los Arizona Diamondbacks, en Boca Chica, reconociendo a Wellington Castillo.

La inauguración de la región Norte está prevista para el 4 de julio en el Estadio Cibao de Santiago, donde será homenajeado el exlanzador Joel Peralta. El encuentro enfrentará a Crimson North y Light Blue North.

Durante el acto en San Pedro de Macorís pronunciaron discursos Luis Morales, José Ramírez, gerente de Operaciones Internacionales de MLB, y George Bell, quien agradeció la distinción. Miguel Matos y Henry González, ejecutivos de MLB en República Dominicana, entregaron al extoletero una placa en reconocimiento a su trayectoria y aportes al béisbol dominicano.

La jornada incluyó el partido de apertura entre los equipos Navy Blue East y Royal Blue East en San Pedro de Macorís y fue transmitida en vivo por VTV Canal 32 y las plataformas digitales de Grupo de Medios Panorama, como parte del acuerdo de cobertura con Major League Baseball (MLB).

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Bell realizó el lanzamiento de la primera bola para dejar inaugurada oficialmente la temporada en la región Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/george-bell-6d1c8eb5.jpg George Bell durante la inauguración. (FUETE EXTERNA)

Creada en 2023 por la oficina del comisionado de MLB, la Amateur Scouting League busca brindar una plataforma de desarrollo y exposición a prospectos del béisbol amateur. Desde su creación, más de 260 jugadores han firmado con organizaciones de las Grandes Ligas tras participar en el torneo.

La liga reúne 20 equipos distribuidos en las regiones Norte, Sur, Este y Centro, administrados por entrenadores que forman parte del Trainer Partnership Program de MLB. Los jugadores cuentan con estadísticas actualizadas en tiempo real para las organizaciones profesionales y los partidos son transmitidos a través de MLB.com.

Además de la competencia deportiva, la ASL desarrolla un programa de formación que incluye charlas sobre disciplina, desarrollo profesional, prevención del uso de sustancias prohibidas y actividades de servicio comunitario.

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Entre los casos de éxito del programa figuran Yolfran Castillo, prospecto de los Texas Rangers; Yunior Amparo, de los New York Mets; y Juan Sánchez, integrante del sistema de ligas menores de los Toronto Blue Jays, quienes iniciaron su desarrollo en la Amateur Scouting League.