Llega al país segundo grupo de peloteros dominicanos varados en Venezuela

Diógenes De la Cruz junto al grupo de jugadores que arribó al país desde Venezuela. Le acompañan el coronel Robert García y el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero. ( FUENTE EXTERNA )

La madrugada de este domingo arribó al país el segundo grupo de peloteros que estaban varados en Venezuela, debido a la difícil situación que vive esa nación fruto a varios terrenos.

En una labor conjunta con el Ministerio de Defensa, la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Federación Nacional de Peloteros (Fenapepro) hicieron posible que llegaran sanos y salvos los otros 12 peloteros para completar el grupo de 23 dominicanos que accionaban en la Liga de Béisbol de Verano.

Entre los jugadores que llegaron al país están: Ricardo Céspedes, Seuly Matías, Isaías Tejeda, Jordany Ventura, Gilberto Jiménez, Diógenes Almengo, Ismanol Vargas, Deivy Muñoz, Bladimir Restituyo, José Geraldo, Agusto Calderón y Wander Guante.

La llegada del segundo grupo de peloteros se produjo por la Base Aérea de San Isidro, pasadas las 2:00 de la madrugada.

"Para el Comisionado Nacional de Béisbol es de mucha alegría que ustedes llegado bien, gracias al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea por el esfuerzo que han hecho para que ustedes hoy estén aquí", expresó Diógenes De la Cruz, director técnico de la Dirección del Comisionado Nacional y quien representó al titular de esa institución Junior Noboa.

Agradecimiento

De la Cruz, resaltó la disposición mostrada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien ha estado al pendiente de cada una de las misiones que se realizan para cooperar con el pueblo Venezolano.

También valoró el esfuerzo realizado por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; Erick Almonte, presidente de Fenapepro; el coronel Robert García, director de Operaciones de la Fuerza Aérea, así como la del coronel Osvaldo W. Montero y del general retirado de la Fuerza Aérea, Ricardo Céspedes López.

El Gobierno dominicano repatrió el viernes a 11 ciudadanos dominicanos, entre ellos varios peloteros, que permanecían en Venezuela tras los terremotos que afectaron ese país.

Según una nota de prensa, la operación fue realizada por el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.