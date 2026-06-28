VIDEO | Resumen MLB: Machado pega su HR 15; Luis García Jr. la saca y empuja cinco

Manny Machado al momento de conectar un jonrón ( FUENTE EXTERNA )

El antesalista Manny Machado pegó su cuadrangular número 15 de la campaña, además de sumar un doble en la derrota de los Padres 4-2 a manos de los Dodgers este domingo.

Con esos dos extrabases, Machado totaliza tres cuadrangulares y cuatro dobles en los últimos ocho juegos. Machado está encendido y exhibe en ese período un OPS de 1.190, el cuarto mejor de todas las Grandes Ligas.

Manny Machado ties it up with home run No. 15 pic.twitter.com/HktryfQrkp — MLB (@MLB) June 28, 2026

Sin embargo, sus número para la campaña 2026 siguen por debajo de las expectativas que el mundo del béisbol tiene para el "Ministro de la Defensa".

En 79 partidos, el pelotero que cumplirá 34 años el próximo 6 de julio, batea para .188 con 44 empujadas. En ese partido contra los archirivales californianos, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-1, mientras que Miguel Andújar se fue de 3-0.

Soto y Durán

En la derrota de los Mets, 5-4 ante los Filis, Juan Soto se fue de 2-1 pero recibió tres boletos con lo que eleva su OPS a .973, y asume el liderato de ese encasillado en la Liga Nacional.

Por los Mets, Ronny Mauricio se fue de 2-0. Por los Filis, Jhoan Durán salvó su partido 21 de la campaña.

Valdez empuja cinco

Los Piratas superaron 9-4 a los Rojos, Esmerlin Valdez pegó HR (5) y se fue de 4-3, 2 CA, 2 CE, 1 BB.

Elly de la Cuz de 4-1, 1 CA, 1 BB. Noelvi Marte de 3-0 1 CA, 1 BB.

García Jr. en el Top-10

Los Nacionales vencieron 6-4 a Baltimore. Luis García Jr. dio HR (15) y concluyó de 5-3, 5 CE, 3 CA. Por los Orioles, Samuel Basallo de 3-0. Con los 5 remolques, García Jr. se movió al séptimo puesto de los máximos empujadores del Viejo Circuito con 55, único dominicano en el Top-10.

MIL - Gary Sánchez Solo HR (8)



415 ft | 110.9 mph | 26°

?? 93.9 mph four-seam fastball (CHC - LHP Ryan Rolison)

? Out in 30/30 parks



CHC (0) @ MIL (1)

2nd#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/BUFrYvxRq6 — MLB Home Runs (@MLBHRs_) June 28, 2026

A tres de 200

Los Cerveceros cayeron 4-3 frente a los Cubs, y en el partido Gary Sánchez conectó su quinto jonrón de 2026, y el 197 de su carrera. Entre los quisquqeyanos en MLB, los próximos en la lista son Juan Uribe y César Cedeño, ambos con 199 cuadrangulares.

Cruz gana en relevo

El lanzador dominicano Steven Cruz (2-2) entró a relevar en el quinto episodio y lo lanzó de manera inmácula, luego de que el abridor venezolano Luinder Avila permitiera cuatro carreras en cuatro entradas, y terminó con la victoria de en el partido en el que los Reales vencieron 5-4 a los White Sox este domingo.

El espigado relevista oriundo de Tenares ha sumado sus triunfos viniendo desde el bullpen, como ocurrió el pasado 9 de junio al tirar un episodio y un tercio sin permitir libertades.

Cruz posee una potente recta que roza las 100 millas por hora y acumula 34 ponches en 25.1 entradas lanzadas. Aunque su efectividad es de 5.68, su WHIP es de 1.46, y últimamente trata de mejorar su control, lo que se ha evidenciado en que solo tiene tres boletos sus últimos siete partidos.

Adames sale por espamos

El campocorto Willy Adames fue sustituido luego de la séptima entrada en la victoria de los Gigantes 3-2 sobre los Bravos.

Tras finalizar el partido, Adames conversó con la prensa y dijo que ha padecido espasmos en la espalda durante la última semana, y que las molestias se volvieron insoportables durante el partido en el que se fue de 4-1 con tres ponches. Por ahora, su estado se considera día a día, pero se someterá este lunes a una resonancia magnética. Los resultados de esta prueba serán claves para su regreso.