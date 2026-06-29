Con batazo de Jarren Duran, los Medias Rojas dejan en el terreno a los Yankees

El jardinero Jarren Duran se vistió de héroe en el cierre de la décima entrada al conectar un sencillo remolcador hacia la banda derecha, impulsando a Masataka Yoshida con la carrera que selló la victoria de los Red Sox de Boston 5-4 sobre los Yankees de Nueva York.

Con este electrizante triunfo dominical, la escuadra colirroja completó una espectacular barrida de cuatro compromisos ante sus eternos rivales tradicionales, una hazaña colectiva que la franquicia de Massachusetts no lograba apuntarse desde la histórica temporada de 2018.

La emocionante definición en episodios adicionales coronó un choque de alta tensión que inició como un duelo de pitcheo absoluto. El abridor de Boston, Sonny Gray, esculpió una joya monticular al lanzar siete entradas y un tercio completamente perfectas en el renglón de imparables.

Sin embargo, el derecho perdió su intento de juego sin hits en el octavo capítulo, cuando el emergente de los mulos, Amed Rosario, descifró sus envíos con un indiscutible que provocó la salida inmediata del montículo para Gray, quien se retiró ovacionado tras otorgar un boleto y recetar nueve ponches.

La ofensiva de los Yankees estuvo maniatada durante casi todo el trayecto y no logró descifrar el pitcheo local sino hasta la apertura del noveno acto. Frente a los envíos del cerrador estelar Aroldis Chapman, José Caballero encendió la chispa con un sencillo, seguido por una base por bolas negociada por Anthony Volpe.

Aprovechando el primero de dos costosos errores de tiro del patrullero Wilyer Abreu, Caballero anotó la primera rayita visitante, mientras que Volpe decretó el empate transitorio al engomarse desde la tercera base mediante un rodado al campocorto de Paul Goldschmidt.

La tensión aumentó al límite en la apertura de la décima entrada debido a un segundo desparpajo defensivo de Abreu en el jardín derecho, permitiendo que el corredor automático Max Schuemann cruzara el plato para darle una ventaja parcial de 3-2 a Nueva York. Instantes más tarde, Rosario volvió a castigar al cuadro de Boston al anotar gracias a una jugada de selección defensiva, ampliando la distancia en la pizarra a un aparente 4-2.

El relevista Justin Slaten cargó con dos carreras sucias en este tramo, pero terminó acreditándose el triunfo, mientras que Fernando Cruz sufrió el revés al permitir la furiosa respuesta local.

Por el bando de los del Bronx, el abridor zurdo Carlos Rodón firmó una apertura de calidad al limitar los bates contrarios a un solo imparable y dos anotaciones sucias a lo largo de cinco episodios de labor.

Aunque el serpentinero de los Yankees batalló con el control de sus lanzamientos al conceder cuatro pasaportes, logró salir de los momentos de apremio utilizando su repertorio de poder, con el cual retiró a seis bateadores por la vía del ponche antes de entregar el testigo al cuerpo de relevistas de su equipo.

Duelo de pitcheo

La pizarra digital del Fenway Park no registró movimientos de hit ni de carrera sino hasta la parte baja del cuarto capítulo. En ese episodio, Caleb Durbin rompió el hielo con un oportuno indiscutible de dos outs que trajo al plato a Abreu y a Willson Contreras, poniendo a Boston al frente 2-0.

Dicha oportunidad ofensiva nació a raíz de una pifia defensiva cometida por el antesalista venezolano de los Yankees, Oswaldo Cabrera, quien falló al intentar fildear una conexión previa que extendió la entrada para los locales.La frustración de la escuadra neoyorquina quedó evidenciada en la sexta entrada con la expulsión del estelar Jazz Chisholm Jr.

El infractor reclamó airadamente al árbitro principal tras poncharse tirándole, argumentando de forma vehemente que había logrado aguantar el movimiento de su madero ante un envío notablemente bajo.

Esta derrota prolonga el mal momento de los Yankees en la carretera y enciende las alarmas en el cuerpo técnico, mientras que Boston consolida su buen momento escalando peldaños clave en la división.