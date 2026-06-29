La amistad fue la gran campeona en histórico intercambio entre la Fddny y los Mets

Jugadores de la Fddny y del equipo juvenil de los Mets posan juntos al finalizar la jornada, símbolo de la amistad, el respeto y la hermandad que dejó este intercambio deportivo. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol volvió a demostrar que es una poderosa herramienta para unir comunidades, formar mejores ciudadanos y fortalecer los valores que acompañan a los jóvenes dentro y fuera del diamante.

La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York Inc. (Fddny),presidida por Daniel "El Quemaito" Reyes, escribió otro capítulo memorable en sus más de cuatro décadas de trabajo al servicio de la juventud y de las causas positivas de la comunidad dominicana y latina en Nueva York.

En una jornada cargada de compañerismo y respeto mutuo, la selección juvenil de la Fddny (13-14 años) recibió a un equipo de los Mets de Nueva York integrado por hijos de empleados de la organización, en un intercambio amistoso celebrado en los terrenos donde estuvo el Yankee Stadium, en El Bronx.

El escenario sirvió de marco perfecto para una actividad en la que el objetivo principal nunca fue ganar un partido, sino crear lazos de amistad, compartir experiencias y demostrar que el deporte es un puente de unión entre culturas y comunidades.

Dentro del terreno hubo buen béisbol. La representación de la Fddny ganó el primer encuentro con marcador de 7-1, mientras que el segundo compromiso concluyó empatado 5-5.

Sin embargo, para Reyes el resultado quedó en un segundo plano.

"Aquí no hubo ganadores ni perdedores; aquí ganamos todos. Lo más importante fue ver a estos muchachos compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar del béisbol en un ambiente de respeto y hermandad", expresó el veterano dirigente deportivo.

Una ceremonia llena de significado

Antes del inicio de los encuentros se realizó ceremonia de bienvenida, en la que jugadores, entrenadores, familiares e invitados especiales compartieron un momento de integración que marcó el inicio de una jornada inolvidable.

Al concluir los partidos, todos los integrantes de ambos equipos recibieron medallas de participación como reconocimiento al espíritu deportivo demostrado durante el intercambio.

Igualmente fueron entregados trofeos a los jugadores más destacados de la jornada.

Como Mejores Lanzadores fueron reconocidos Chander Rosario, de la Fddny, y Landon Myers, por los Mets.

Mientras que los galardones de Jugadores Más Valiosos recayeron sobre Ilaya Mejía, de la Fddny, y Darren Trinidad, de los Mets.

Como un recuerdo aún más especial, ambos Jugadores Más Valiosos recibieron una pelota autografiada por el pelotero de Grandes Ligas, Juan Soto, un detalle que seguramente conservarán como uno de los momentos más significativos de sus jóvenes carreras deportivas.

Las medallas y los trofeos fueron entregados por Roberto Rojas, junto a Reyes.

Las personalidades

La actividad contó además con la presencia de Fannie Guest, coordinadora de permisos de diamantes del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, quien respaldó esta iniciativa que promueve el desarrollo deportivo y humano de la juventud.

El intercambio contó con el patrocinio de SOMOS Community Care, institución que respalda programas comunitarios enfocados en el bienestar y crecimiento de los jóvenes, además del apoyo de otras entidades comprometidas con el deporte.

Destacados de la Fddny

En el aspecto ofensivo sobresalieron Chander Rosario, Ilaya Mejía, Ender de los Santos, Derrick Sosa, Jaufer de León y Sadiel Peña, quienes contribuyeron al buen desempeño del conjunto.

La selección de la Fundación Dominicana de Deportes fue dirigida por Reynaldo Sosa, con la asistencia de Andry Rosario.

Mucho más que un juego

Este intercambio dejó una enseñanza que va mucho más allá del resultado de un partido.

Fue una celebración de la amistad, el respeto, la inclusión y la convivencia entre jóvenes unidos por la pasión del béisbol.