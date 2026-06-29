Sandy Alcántara va por su noveno triunfo para cerrar un junio histórico de los Marlins

Sandy Alcántara en acción con los Marlins. ( FUENTE EXTERNA )

Los Marlins de Miami se preparan para cerrar el mes de junio con una serie crucial de tres compromisos frente a los Rockies de Colorado en el LoanDepot Park.

A pesar de una reciente caída dominical de 2-1 ante los Cardenales de San Luis, el conjunto de Florida vive un momento dulce tras registrar una impresionante marca de 18 victorias y solo 6 derrotas a lo largo del mes.

Este destacado rendimiento les permitió revertir un panorama adverso, superando un bache de ocho juegos por debajo de .500 para establecerse firmemente con un récord ganador.

Para abrir el telón de esta serie este lunes por la noche, Miami enviará a la lomita a su lanzador estelar derecho, el dominicano Sandy Alcántara.

El as de la rotación buscará consolidar su sólida campaña, en la cual ostenta un récord de 8-4 con una efectividad de 4.01.

Esta presentación representará la segunda ocasión en el año en que el serpentinero quisquyano mida fuerzas contra la alineación de Colorado.

Históricamente, Sandy Alcántara ha sabido descifrar a la ofensiva de Colorado, ya que registra una marca vitalicia de 4-2 y un promedio de carreras limpias permitidas de 3.86 en siete aperturas previas. Su antecedente más inmediato ante ellos se remonta al Día Inaugural de la presente temporada, celebrado el 27 de marzo en territorio de Miami.

En aquella oportunidad, el diestro brilló con luz propia al tolerar solamente cuatro imparables y una carrera sucia en siete dominantes entradas de labor para guiar la victoria de su club.

Incertidumbre en Colorado

Por el lado de la escuadra visitante, los Rockies de Colorado aún no han oficializado de manera definitiva a su lanzador iniciador para este primer enfrentamiento.

Sin embargo, todos los indicios apuntan a que podrían recurrir al zurdo Sean Sullivan, quien posee una marca de 0-2 y una abultada efectividad de 8.25.

Sullivan, quien realizó su debut en las Mayores el pasado 12 de junio, viene de cargar con el revés ante los Medias Rojas de Boston al otorgar cinco pasaportes en igual número de episodios.

La notable metamorfosis y el éxito reciente de la organización de Miami se han fundamentado principalmente en la ejecución del juego de librito y un pitcheo colectivo solvente.

Aunque los Marlins se ubican en los puestos más bajos de las Grandes Ligas en el departamento de cuadrangulares con apenas 73 conexiones, su efectividad colectiva de 3.94 se posiciona como la número 11 del negocio.

Esta sólida combinación monticular se complementa con un respetable promedio de bateo grupal de .246, rozando la élite del campeonato.

Los Rockies de Colorado llegan a Florida urgidos de un trinfo, tras ceder su última serie ante los Mellizos de Minnesota, a pesar de haber protagonizado encuentros sumamente disputados.

La novena de las montañas ha demostrado ser un rival incómodo, extendiendo a doce su racha de juegos consecutivos definidos por un margen estrecho de tres anotaciones o menos. No obstante, el cuerpo técnico liderado por Warren Schaeffer deberá realizar ajustes urgentes para corregir la alta propensión de sus bateadores a abanicar el tercer strike en momentos apremiantes.