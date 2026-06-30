Junior Caminero regresa al Derby de Jonrones de 2026

Junior Caminero se ha convertido en la principal arma ofensiva de los Tampa Bay Rays. ( AFP )

Recién salido de una racha histórica en el plato, Junior Caminero anunció el martes su decisión de participar en el T-Mobile Home Run Derby en el Citizens Bank Park de Filadelfia el 13 de julio, que se transmitirá en vivo por Netflix.

Después de terminar como subcampeón tras Cal Raleigh en el evento del año pasado en el Truist Park de Atlanta, la superestrella de 22 años de los Rays está decidida a ganarlo todo en la exhibición de estrellas de este año.

Caminero, finalista para ser el tercera base titular de la Liga Americana en el Clásico de Media Temporada, demostró el año pasado por qué está hecho para un evento como el Derby. Tiene un poder élite y una personalidad eléctrica, y nunca ha sido de los que se esconden de los reflectores.

En medio de una campaña de 45 cuadrangulares la campaña pasada, Caminero estuvo muy cerca de ganar su primer Festival de Jonrones. Llegó a la final, pero perdió ante Raleigh, 18-15. Aun así, se unió a Evan Longoria (2008), el dominicano Carlos Peña (2009) y el cubano Randy Arozarena (2023) como los únicos jugadores de los Rays en participar en el Derby.

Caminero cumplirá 23 años el domingo, por lo que tendrá una vez más la oportunidad de convertirse en el campeón más joven del Festival de Jonrones. Ese título lo ostenta actualmente el puertorriqueño Juan "Igor" González, quien tenía 23 años y 265 días de nacido cuando lo ganó en 1993.

Estuvo cerca en 2025

Al acercarse al Derby del año pasado, Caminero no hizo ninguna promesa sobre el resultado. Prometió una sola cosa: "Voy a dar un espectáculo". Tiende a cumplir con esa promesa.

La gente todavía cuenta la historia de las legendarias rondas de práctica de bateo de Caminero en el Rogers Centre de Toronto cerca del final de la temporada del 2023, poco después de que fuera subido directamente desde Doble-A Montgomery.

Envió tantos batazos titánicos a los niveles superiores del estadio que, cuando finalmente salió de la jaula, recibió una ovación de pie horas antes de que empezara el juego.