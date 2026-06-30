Caminero y García Jr. seleccionados Jugadores de la Semana en MLB

Los dominicanos Junior Caminero y Luis García Jr. fueron escogidos Jugadores de la Semana en MLB ( FUENTE EXTERNA )

El tercera base de los Rays, Junior Caminero, y el primera base de los Nationals, Luis García Jr., conectaron jonrones por montones la semana pasada. Es por eso que el lunes recibieron los honores de Jugador de la Semana en la Liga Americana (AL) y la Liga Nacional (NL), respectivamente.

Mientras tanto, el jardinero central de los Phillies, Derek Hill, también se llevó el reconocimiento a la Jugada de la Semana el viernes, tras estirarse por encima de la barda para robarle lo que habría sido un cuadrangular a la estrella de los Mets, Juan Soto.

Caminero en la Liga Americana

Caminero conectó siete jonrones en seis juegos la semana pasada, y tres de esos bambinazos llegaron en un solo partido contra los Royals.

Sus siete cuadrangulares durante ese lapso de seis juegos empataron la mayor cantidad para un bateador de 22 años o menos desde al menos 1900, igualando a Bryce Harper en 2015, Willie Horton in 1965 y Boog Powell en 1964.

El último batazo de largo metraje de Caminero en la semana fue verdaderamente descomunal: un jonrón solitario de 463 pies contra los D-backs el domingo. Fue el segundo cuadrangular más largo de los Rays desde 2021.

También ayudó a Tampa Bay a ganar su quinto partido consecutivo y a superar a los Yankees para tomar el liderato en solitario de la División Este de la Liga Americana.

Caminero, quien es finalista para ser el tercera base titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas, registró una línea ofensiva de .423/.500/1.231 en 30 apariciones al plato durante la semana. Remolcó 15 carreras, empatando con Dansby Swanson de los Cubs con la mayor cantidad en las Grandes Ligas (MLB).

Este es el segundo honor de Jugador de la Semana en la carrera de Caminero; el primero lo compartió con el receptor de los Mariners, Cal Raleigh, en la semana del 31 de mayo de 2025.

García Jr. en la Nacional

Por muy bueno que haya sido el desempeño de la joven estrella de los Rays, García tuvo una semana aún más productiva. No conectó tantos jonrones, aunque seis vuelacercas en la misma cantidad de juegos sigue siendo algo sobresaliente.

Sin embargo, el bateador zurdo lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo (.526), porcentaje de embasarse (.591) y porcentaje de slugging (1.579) para ganar el premio al Jugador de la Semana por primera vez en su carrera.

Después de botar la pelota en cada uno de los primeros tres juegos de Washington en la semana, García conectó un jonrón como parte de una actuación de cuatro hits el sábado.

Luego sacudió dos cuadrangulares más durante la victoria del domingo sobre los Orioles, la cual colocó a los Nationals nuevamente por encima de la marca de .500 (43-42).

El último jugador de los Nationals en conectar al menos seis jonrones en un tramo de seis juegos fue Kyle Schwarber en junio de 2021. Los 11 bambinazos de García este mes también representan la mayor cantidad para cualquier jugador de los Nats desde los 16 jonrones de Schwarber en junio hace cinco años.

Derek Hill gana la Jugada de la Semana por robar un jonrón

El viernes, el lanzador de los Phillies, Zack Wheeler, admitió que el robo de jonrón de Hill fue "el mejor que he visto en persona".

La atrapada de Hill fue la combinación perfecta de sincronización y atletismo. No tuvo tiempo de pensar. Simplemente corrió a toda velocidad hacia la barda entre el jardín derecho y central, saltó en el aire sin perder el paso, extendió su brazo izquierdo por encima de la valla y atrapó lo que habría sido el jonrón número 18 del año para Soto.

"Eso fue increíble", dijo Soto después del encuentro.

También fue una jugada sumamente crucial en la victoria por 2-1 de los Phillies. Adquirido en un cambio con los White Sox el 11 de junio, Hill, de 30 años, ha tenido un gran desempeño en 13 juegos con su nuevo club.

Ha combinado su asombrosa defensa en los jardines con un promedio de bateo de .313 y un OPS de .844.