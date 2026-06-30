Carlos Estévez será evaluado nuevamente tras sufrir contratiempo en rehabilitación

Carlos Estévez (hombro) será evaluado nuevamente tras sufrir otro contratiempo en su proceso de rehabilitación.

Situación médica

Existe una probabilidad considerable de que Estévez no vuelva a jugar con los Royals esta temporada tras este último acontecimiento.

El lanzador ha estado lidiando con una distensión del manguito rotador en el hombro desde principios de mayo.

Posible ausencia

El jugador de 33 años tendrá el tiempo en contra para intentar regresar en las últimas etapas de la segunda mitad de la temporada, en caso de que reciba el visto bueno para volver a lanzar.

Por ahora, es imposible descartar la posibilidad de que termine necesitando una cirugía de hombro.