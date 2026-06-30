Max Fried lanzó su primer juego simulado en su proceso de rehabilitación

El lanzador abridor de los Yankees de Nueva York, Max Fried, dio otro paso adelante en su recuperación de una contusión ósea en el codo izquierdo, al realizar unos 30 lanzamientos durante un juego simulado de dos entradas este martes.

Fried estuvo en el montículo durante unos 20 minutos y utilizó todo su repertorio de lanzamientos al enfrentarse a Ryan McMahon y Trent Grisham, quienes están programados para ser activados de la lista de lesionados este viernes.

"Se vio genial, de verdad muy bien", comentó el mánager Aaron Boone antes de que los Yankees se enfrentaran a Detroit. "Sus lanzamientos tenían buena potencia. Me pareció que estuvo muy fino".

Recuperación de Max Fried

Fried comenzó recientemente a realizar sesiones de bullpen y volverá a medirse a bateadores antes del juego del domingo contra los Twins de Minnesota.

El zurdo de 32 años ha estado fuera de acción desde el 13 de mayo, cuando abandonó una apertura en Baltimore tras tres entradas debido a una notable caída en su velocidad, además de registrar solo 34 strikes en 61 lanzamientos. También se le realizaron una resonancia magnética y una tomografía computarizada que fueron revisadas por el Dr. Neal ElAttrache, médico del equipo de los Dodgers de Los Ángeles.

McMahon, quien se recupera de una infección de garganta, se enfrentó a Fried en tres ocasiones. Conectó un elevado de out y se ponchó en sus dos primeros turnos al bate, antes de ver tres lanzamientos más en su última aparición, momento en el que concluyó la sesión de Fried.

"Estuvo en toda la zona de strike", dijo McMahon. "Lanzó de todo; me dejó caer la curva y el sweeper para strikes, y las rectas de dedos separados (sinkers) estuvieron indescifrables. Todo estuvo muy bien".

Grisham, quien se recupera de una distensión en el tendón de la corva derecho, vio unos 10 lanzamientos de Fried y se ponchó en su primera aparición, tras conectar un par de batazos de foul.

Fried no se enfrentó a Giancarlo Stanton, quien se recupera de una distensión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido fuera desde el 24 de abril. Aunque Boone había dicho el lunes que Stanton se mediría a Fried, el martes aclaró que se había equivocado.

Estado de Jazz Chisholm Jr.

Fried tiene una marca de 4-3 con una efectividad de 3.21 en 10 aperturas, luego de registrar un récord de 19-5 con 2.86 de efectividad y ser seleccionado al Juego de Estrellas la temporada pasada, su primera con los Yankees. Dejó a Atlanta como agente libre para firmar un contrato de ocho años y 218 millones de dólares con Nueva York en diciembre de 2024.

Chisholm supera las pruebas de conmoción cerebral

Jazz Chisholm Jr. superó varias pruebas de conmoción cerebral tras abandonar la derrota del lunes por 7-3, luego de un violento choque con el jardinero derecho Jasson Domínguez.

Con los Yankees abajo 7-0 en la cuarta entrada, Hao-Yu Lee conectó un elevado alto al jardín derecho corto. Chisholm corrió hacia atrás e intentó realizar la atrapada, pero Domínguez se barrió hacia adelante y se quedó con la pelota, momento en el que su guante golpeó al segunda base en el rostro.

"Al ser golpeado de esa manera, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la cara, pero fuera de eso, me sentí bastante bien", expresó Chisholm.

Chisholm no estuvo en la alineación el martes, por lo que José Caballero tuvo su tercera apertura en la segunda base.