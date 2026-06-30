MLB y MLBPA donan un millón de dólares a la Cruz Roja para trabajos humanitarios

La MLB y la MLBPA harán donativo a la Cruz Roja para asistencia humanitaria a venezolanos. ( FUENTE EXTERNA )

Major League Baseball (MLB) y Major League Baseball Players Association (MLBPA) anunciaron hoy una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para ayudar a las personas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Tras los dos terremotos consecutivos que devastaron comunidades en Caracas, La Guaira y las áreas circundantes el 24 de junio de 2026, esta contribución permitirá a la Cruz Roja brindar asistencia de emergencia, como refugio, atención médica, apoyo en salud mental, acceso a agua potable y la distribución de artículos esenciales de ayuda humanitaria.

Dada la profunda relación entre Major League Baseball y Venezuela, MLB y la MLBPA se han unido para brindar ayuda inmediata. Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y 60 jugadores nacidos en el país formaron parte de los rosters del Día Inaugural de las Grandes Ligas.

Reacciones oficiales

La donación conjunta de un millón de dólares permitirá a la Cruz Roja y a sus sociedades nacionales desplegar recursos esenciales para fortalecer las labores de rescate y apoyar los esfuerzos de recuperación en las comunidades más afectadas.

"Como hogar de muchos jugadores de Grandes Ligas, Venezuela ha aportado enormemente al deporte del béisbol," expresó el comisionado de béisbol, Robert D. Manfred Jr. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y con todos aquellos que enfrentan las consecuencias de esta tragedia. Mediante esta donación conjunta a la Cruz Roja, esperamos proporcionar recursos fundamentales a los valientes equipos de primera respuesta y brindar un apoyo significativo al pueblo venezolano mientras inicia el difícil proceso de recuperación."

"La MLBPA se solidariza con nuestros jugadores de Venezuela, sus familias y las innumerables personas afectadas por los devastadores terremotos que impactaron Caracas, La Guaira y las áreas circundantes", expresó el director ejecutivo interino Bruce Meyer. "Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y recuperación, estamos comprometidos a brindar todo nuestro apoyo al pueblo venezolano en su proceso de recuperación y reconstrucción tras esta tragedia."

Se invita a los fanáticos que deseen apoyar las labores de rescate a visitar RedCross.org/MLB para realizar una contribución económica u obtener más información sobre cómo ayudar a las personas afectadas por este desastre.