Cristopher Sánchez llega a 10 victorias y lidera blanqueada de Filis 8-0 sobre Piratas

Cristopher Sánchez pidió ayuda con gestos.

Tenía un pequeño corte en la parte superior del pulgar izquierdo en la segunda entrada del partido del martes por la noche en el Citizens Bank Park, aunque nadie en las gradas ni en el banquillo de los Filis de Filadelfia pudo ver la herida... ni la sangre que salpicaba sus pantalones blancos.

Solo vieron a Sánchez llamar a un fisioterapeuta al montículo tras su cuarto ponche.

Por un momento, todos contuvieron la respiración.

"Uno piensa: ´Oh, no esta noche´", dijo el mánager interino de los Filis, Don Mattingly.

En realidad, ninguna noche. Pero Sánchez estaba bien. Se cubrió el corte —Mattingly lo describió como un pequeño rasguño— y luego brilló al completar siete entradas sin permitir carreras en la victoria del martes por la noche por 8-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

La victoria acercó a los Filis a dos juegos y medio de los Braves por el primer lugar en la División Este de la Liga Nacional.

"A veces pasa cuando lanzo el cambio", dijo Sánchez a través del intérprete del equipo, Diego D´Aniello. "No es para tanto".

Eso quedó claro en el montículo, cuando los compañeros de Sánchez empezaron a reírse de él.

"Solo me estaban tomando el pelo", dijo Sánchez. "Son unos tipos terribles".

Sánchez sabrá el sábado si ha sido seleccionado para su segundo Juego de Estrellas de la Liga Nacional. Sería sorprendente que no lo lograra. Sánchez ha sido uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas esta temporada.

Tuvo una racha de 50 2/3 entradas sin permitir carreras desde finales de abril hasta principios de junio, la quinta racha más larga sin permitir carreras en una sola temporada en el béisbol desde al menos 1893.

Su récord es de 10-3 con una efectividad de 2.00. Antes del martes, lideraba la MLB con un BWAR de 5.2 para lanzadores y ocupaba el segundo lugar con un FWAR de 3.9 para lanzadores, publica MLB.com.

Ponchó a nueve Piratas en su actuación de siete entradas completas.

Es un candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional una vez más.

En dos semanas, Sánchez incluso podría ser el abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas frente a su público local.

Se uniría a Robin Roberts (1950-51, ´53-´55), Curt Simmons (1952, ´57), Steve Carlton (1979), Terry Mulholland (1993), Curt Schilling (1999) y Roy Halladay (2011) como los únicos lanzadores de los Phillies en abrir un Juego de Estrellas.

"Otro objetivo, otro sueño hecho realidad", dijo Sánchez sobre la posibilidad. "Y cuanto más lo piensas, en esta hermosa ciudad, más se lo merecen los aficionados".

Sánchez tenía una efectividad de 1.54 en sus primeras 14 aperturas de la temporada, pero había permitido 10 carreras limpias en 16 2/3 entradas en sus tres aperturas anteriores, elevando su efectividad a 2.13.

El martes se le vio más como siempre.

"Salí a competir", dijo Sánchez. "Creo que esa es la principal diferencia".