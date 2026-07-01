De Paula sube al cuarto lugar y RD tiene a tres de mejores cinco prospectos

Tres de los cuatro primeros prospectos del béisbol son de matrícula dominica. MLB Pipeline, la plataforma de las Grandes Ligas destinadas a jugadores en etapa formativa, actualizó el martes su escalafón, uno que deja muy bien parado al talento quisqueyano.

Hay 19 dominicanos entre el primer centenar de los principales diamantes del béisbol.

Josué de Paula salta desde la posición nueve hasta la cuarta, el movimiento que deja a tres duartianos en el top 5. El jardinero de los Dodgers, nacido en Nueva York hace 21 años de una dominicana y formado en Villa Mella por Cristian Batista, es la principal joya de la franquicia californiana.

Una campaña completa

De Paula comenzó la temporada en la casilla 15. Este temporada en 71 partidos con los Tulsa Drillers (AA) batea para .312/.412/.533 con 13 cuadrangulares y 60 carreras remolcadas. Un desempeño que adorna con 20 robos en 22 intentos y ha recibido más boletos (48) que las veces que se ha ponchado (43).

La actualización mantiene al sancristobalense Jesús Madé (Brewers) como el prospecto número uno, seguido del azuano Leonardo de Vries (Atléticos), ambos torpederos, que en la Lidom pertenecen a Licey y Águilas, respectivamente.

El dúo, que igual juega a nivel de AA, se mantiene a la cabeza mientras dentro de sus organizaciones se calcula el calendario para llamarlos al primer equipo, y en el caso de Madé una eventual extensión de contrato.

De tercero llega el estadounidense Eli Willits (Nationals). En el top 10 también se mantiene el venezolano Fraklin Arias (Red Sox).

Otros dominicanos que cotizan altos son el receptor Rainiel Rodríguez (Cardinals) en el puesto 13, el campo corto Josuar de Jesús González (Giants) en el 16, el infielder Luis Peña (Brewers) de 19, el antesalista Edward Florentino (Pirates) de 32, el intermedista Ángel Genao (Guardians) de 44, el torpedero Emil Morales (Dodgers) de 49 y el jardinero Joshua Báez (Red Sox) de 50.