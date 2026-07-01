Junior Caminero mantiene racha de jonrones justo el día en que anuncia irá al Derby

¿Para qué esperar a Filadelfia?

El día que se comprometió a participar en el T-Mobile Home Run Derby, Junior Caminero continuó su increíble racha de jonrones al conectar un cuadrangular por quinto juego consecutivo en la victoria de los Rays por 10-4 sobre los Royals el martes por la noche.

Con corredores en primera y tercera base y sin outs en la tercera entrada, Caminero conectó un jonrón con una recta en cuenta de 0-1 del lanzador zurdo Noah Cameron, enviándola al jardín izquierdo, justo a la izquierda de las fuentes del Kauffman Stadium.

El jonrón número 23 de la temporada de Caminero recorrió 438 pies, según las proyecciones de Statcast.

"Con un bateador así, con lo enrachado que está, no se le pueden lanzar rectas en la zona de strike", dijo Cameron, publica MLB.com. "Supongo que no es necesariamente un mal lanzamiento para un bateador normal".

Pero Caminero no es un bateador normal, y esta no es una racha de buen juego cualquiera.

El jonrón número 23 de la temporada de Caminero fue también su octavo jonrón en sus últimos siete juegos, la mayor cantidad en un lapso de siete juegos para un jugador de 22 años o menos desde al menos 1900.

Kyle Schwarber es el único jugador en conectar ocho jonrones en un lapso de siete juegos desde 2022, habiéndolo logrado en mayo.

Mayor cantidad de juegos consecutivos con un jonrón

Caminero es el cuarto jugador en la historia de los Rays en conectar jonrones en cinco juegos consecutivos, según MLB.com, uniéndose a Mike Zunino (del 11 al 17 de agosto de 2021), José Canseco (del 16 al 21 de mayo de 1999) y Carlos Peña (un récord de la franquicia de seis jonrones consecutivos del 6 al 12 de junio de 2010).

Está empatado con la racha de jonrones más larga en general para un jugador de 22 años o menos desde al menos 1900, con Caminero uniéndose a la misma compañía que Ronald Acuña Jr. (2018), Brian McCann (2006) y Jack Clark (1978).

"Un jugador especial", dijo el mánager Kevin Cash. "Es realmente impresionante".

Caminero ha dado explicaciones relativamente sencillas sobre su reciente racha de bateo. Ha abierto un poco su postura. Se siente cómodo en el cajón de bateo. Y, dado que los equipos le han lanzado con cuidado esta temporada, está tratando de ser agresivo cuando recibe lanzamientos en la zona de strike.

Cuando tienes tanto talento como él, tal vez sea así de simple.

"Está totalmente concentrado", dijo el jardinero Ryan Vilade, quien conectó un jonrón tras el cuadrangular de Caminero en la tercera entrada, en el siguiente lanzamiento de Cameron. "Es Cami. Está haciendo lo suyo".

Si Caminero vuelve a conectar un jonrón el miércoles por la noche, será el primer jugador en las Grandes Ligas en batear un cuadrangular en seis juegos consecutivos desde que Rafael Devers lograra la hazaña con los Medias Rojas del 15 al 20 de mayo de 2024.

El récord histórico de más juegos consecutivos con un jonrón es de ocho, establecido por Dale Long de los Piratas en 1956 y posteriormente igualado por Don Mattingly (1987) y Ken Griffey Jr. (1993).

Probablemente no sea coincidencia que la racha histórica de Caminero haya coincidido con el mejor momento de Tampa Bay en más de un mes. El primer partido de la serie del martes fue la sexta victoria consecutiva de los Rays, y durante esta racha ganadora han superado a sus oponentes en carreras anotadas por 43-13.