Caminero conectó cuadrangular por sexto juego al hilo

El infielder dominicano Junior Caminero continúa consolidando su espectacular momento en las Grandes Ligas y ayer volvió a inscribir su nombre en los libros de historia gracias a su descomunal poder al bate.

En su primer turno del partido frente a los Reales de Kansas City, el joven jonronero conectó un cuadrangular que no solo colocó el marcador 2-0 a favor de su equipo, sino que también estableció una marca histórica en las Mayores.

Con sus 24 cuadrangulares, se ubicó en el tercer lugar de la Liga Americana, solo por detrás del bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, con 26, y del jardinero central de los Mellizos de Minnesota, Byron Buxton, quien comenzó la jornada con 25.

Sin precedentes

Con este estacazo, Caminero extendió a seis su racha de partidos consecutivos conectando al menos un cuadrangular.

De acuerdo con los datos recopilados por la periodista e investigadora de MLB, Sarah Langs, este hito convierte oficialmente al dominicano en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas en hilvanar una racha de esta magnitud.

Confirmado al Derby

Este logro histórico llega en un momento inmejorable para el quisqueyano. Apenas hace unos días, el mundo del béisbol conoció que el carismático antesalista de Tampa participará por segundo año consecutivo en el Derby de Cuadrangulares, que se celebrará en el marco del Juego de Estrellas.

Los Rays continuarán su serie frente a los Reales hoy, cuando se enfrenten a partir de las 7:40 de la noche en el Kauffman Stadium.