Luis García Jr. transforma su ofensiva y se coloca entre los mejores de la LN

Luis García Jr. ha remolcado 59 carreras hasta el momento. ( AFP/JULIO AGUILAR )

La transición de Luis García Jr. a la primera base, desde el campo corto, no solo ha representado un nuevo reto defensivo, sino que también ha coincidido con la mejor temporada ofensiva de su carrera en MLB.

García Jr. ha elevado su producción a un nivel estelar gracias a una serie de ajustes técnicos y mentales que lo han convertido en uno de los bateadores de mayor impacto en el viejo circuito.

Durante el pasado invierno trabajó en varios aspectos de su mecánica con el objetivo de generar un contacto de mayor calidad.

Uno de los cambios más notorios ha sido colocarse más cerca del plato al momento de batear, buscando la sensación de que los lanzamientos llegan más próximos a su cuerpo, una zona en la que históricamente se ha sentido cómodo para hacer daño.

El inicialista nacido en el Bronx también ha modificado su ángulo de salida. De acuerdo con los datos del portal FanGraphs, su porcentaje de rodados descendió de 56.5 % a 45.5 %, mientras que el de elevados aumentó de 23.8 % a 34.7 % desde 2021 hasta la actualidad.

Al arranque de la jornada de ayer, exhibe una sólida línea ofensiva de .280/.310/.537, con 16 cuadrangulares y 59 carreras remolcadas en apenas 81 partidos. Su porcentaje de slugging (.537) ocupa el quinto lugar en la Nacional, mientras que sus 59 impulsadas lo colocan tercero entre los productores de carreras del circuito.

Su marca personal de cuadrangulares es de 18, establecida en 2024 en 140 encuentros. En 2025 conectó 16 en 139. En carreras impulsadas, su mejor registro también llegó en 2024 con 70, seguido de las 66 que produjo la campaña pasada.

Sus estadísticas actuales lo colocan en una posición inmejorable para establecer nuevos récords personales en las principales estadísticas de poder del béisbol.

18 Cuadrangulares es la marca histórica de García Jr. en Grandes Ligas, lograda en el 2024.





Un enfoque mental más disciplinado

La evolución de García Jr. también ha tenido un importante componente mental.

El dominicano ha reducido al mínimo los cambios innecesarios en su mecánica y ha centrado sus esfuerzos en controlar mejor la zona de strike, evitando perseguir lanzamientos fuera del plato. Además, ha incrementado el trabajo específico en la jaula de bateo mediante ejercicios diseñados para reforzar ese enfoque.

La combinación entre disciplina, consistencia y una mecánica más eficiente ha convertido a García Jr. en un bateador mucho más completo y peligroso.

Su extraordinario momento fue reconocido recientemente al conquistar, por primera vez en su carrera, el premio de Jugador de la Semana de las Grandes Ligas, luego de conectar seis cuadrangulares y remolcar nueve carreras entre el 22 y el 28 de junio.

Durante ese período ingresó a un grupo extremadamente exclusivo. Sus seis jonrones en seis partidos lo convirtieron en apenas el cuarto jugador en lograr esa hazaña desde el inicio de la temporada de 2022, uniéndose a Kyle Schwarber, Eugenio Suárez y Aaron Judge.

Entre los jóvenes más productivos

Más allá del explosivo presente, García Jr. también continúa escalando posiciones entre los mejores bateadores jóvenes del béisbol.

Con 651 imparables de por vida, ocupa el tercer lugar entre todos los jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2000. Solo es superado por Bobby Witt Jr., con 814 hits, y Julio Rodríguez, con 743.

A sus 26 años, Luis García Jr. parece haber encontrado la fórmula que durante años buscó. Su nueva responsabilidad defensiva en la primera base ha venido acompañada de una explosión ofensiva sustentada en ajustes técnicos, mayor disciplina en el plato y un enfoque mental más maduro.

El resultado ha sido la consolidación de un bateador de poder que hoy figura entre los más temidos de la Liga Nacional y que aún tiene margen para seguir creciendo.