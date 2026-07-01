Nueve dominicanos al Juego de Futuras Estrellas de MLB

La Major League Baseball eligió a nueve talentos dominicanos para el Juego del Futuro, que tendrá lugar el domingo 12 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia como parte de las festividades del Juego de Estrellas.

Entre los latinos también habrá cinco venezolanos y un cubano. La MLB eligió a 38 prospectos para el evento que enfrentará a la Liga Nacional contra la Americana.

Los otros jugadores llegan de Canadá, Taiwán y Estados Unidos.

Jugadores dominicanos seleccionados

Según una investigación de la MLB, el 86,8 % de los participantes del Juego del Futuro han jugado al menos un partido de la MLB desde que comenzó el evento en 1999, y el 21,3 % (o 259 en total) han sido nombrados All-Stars de las Grandes Ligas.

Detalles del Juego del Futuro

Los dominicanos que estarán son: Carlos Lagrange (P/Yankees), Thayron Liranzo (C/Tigers), Leo De Vries (SS/Atléticos), Rainel Rodríguez (C/Cardinals), Jesús Madé (SS/Brewers), Luis Peña (SS/Brewers), Josué de Paula (OF/Dodgers), Roldy Brito (OF/Rockies) y Edward Florentino (OF/Pirates).

El partido será celebrado a siete entradas. Luego del triunfo de la Nacional el año pasado en Atlanta, la marca es 4-1-1 a favor del viejo circuito desde que se cambió el formato que enfrentaba a Estados Unidos y el Mundo.