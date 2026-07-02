Los Rojos descifran a Misiorowski a base de palos y evitan la barrida ante Milwaukee

José Treviño fue el héroe ofensivo de los Rojos. ( FUENTE EXTERNA )

Los Rojos de Cincinnati rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer este jueves 7-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Con este triunfo, el conjunto de Cincinnati evitó la barrida en la serie de cuatro partidos, apoyados en una recia ofensiva de largo metraje que castigó temprano al pitcheo abridor de sus oponentes.

El esperado duelo de lanzadores abridores de élite entre Chase Burns y Jacob Misiorowski terminó inclinándose de un solo lado. Burns se anotó el triunfo al extender a nueve su racha de victorias personales, tras completar seis sólidas entradas de cuatro hits, dos carreras, dos boletos y cuatro ponches.

La derrota recayó sobre el cotizado prospecto Jacob Misiorowski (9-4), quien a pesar del revés lució imponente al ponchar a 10 bateadores en cinco entradas para consolidarse como el líder absoluto de ponches en las Grandes Ligas con 156.

Sin embargo, el derecho fue descifrado temprano por los bates de Cincinnati y pagó caro los errores de su defensa.

La fiesta de los Rojos comenzó en el mismo primer episodio cuando el antesalista Sal Stewart conectó un kilométrico cuadrangular solitario.

Stewart hizo swing a una recta de cuatro costuras a 102 millas por hora de Misiorowski, depositando la pelota a 402 pies de distancia por el jardín derecho-central.

El momento definitivo del encuentro llegó en la cuarta entrada gracias a un costoso error del inicialista de Milwaukee, Jake Bauers.

Tras un sencillo remolcador del dominicano Noelvi Marte que puso el juego 2-0, José Treviño conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la cuenta, coronando un ramillete de cuatro anotaciones sucias que puso la pizarra 5-0.

Los Cerveceros intentaron reaccionar y rompieron el hielo en el quinto acto con un cuadrangular solitario de Garrett Mitchell por la banda izquierda. Posteriormente, en el sexto episodio, un doblete productor de Brice Turang remolcó la segunda vuelta de Milwaukee, acercando momentáneamente el marcador a un 5-2.

Cincinnati aseguró el triunfo en las entradas finales gracias a la destacada gestión ofensiva de T.J. Friedl. El jardinero central sacudió un bambinazo solitario en el séptimo capítulo ante los envíos del relevista Grant Anderson y luego empujó otra vuelta con un sencillo en el octavo para sellar el marcador definitivo de 7-2.

Por los Rojos, Elly de la Cruz se fue de 5-1; Noelvi Marte terminó de 5-1 con una anotada y una empujada.