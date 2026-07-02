Aaron Judge entiende que los Yanquis han perdido el enfoque durante la mala racha

Los New York Yankees han estado pasando apuros sin el lesionado Aaron Judge en su alineación, y el capitán ha observado algunos problemas en el equipo durante su racha de siete derrotas consecutivas.

"No es nada bueno, es solo una pequeña falta de concentración", dijo Judge antes de la derrota del miércoles por 6-2 ante los Detroit Tigers, según Bryan Hoch de MLB.com. "Simplemente tenemos que enfocarnos. Nuestro objetivo final es ganar una Serie Mundial. Creo que los muchachos tienen que recordar eso cada día que se presentan aquí. Estamos aquí para ganar una Serie Mundial, así que esa debe ser tu motivación".

Impacto de la lesión

"Cada día que pisas ese terreno, sin importar lo que haya pasado el día anterior: 'Tengo un trabajo que hacer'".

Los Yankees tienen un récord de 12-15 sin Judge, quien se encuentra fuera de acción debido a una fractura en la costilla.

Nueva York ha tenido problemas últimamente en ambos lados del juego; su ofensiva ha sido limitada a cuatro hits o menos en cinco de sus últimos seis partidos, y el club ha permitido 23 carreras sucias desde el 20 de junio.

Declaraciones de Judge

"Colectivamente, como grupo, solo estamos tratando de hacer demasiado", comentó Judge. "Todos están tratando de ser el jugador que conecte un grand slam sin nadie en base. Es como, 'Oye, mantén tu enfoque. Toma tu turno al bate'".

Judge, a quien aún le faltan semanas para su próxima ronda de estudios de imagen en la costilla, admitió que ver pasar apuros a los Yankees desde la banca es "lo peor". Sin embargo, el tres veces MVP planea seguir apoyando al equipo con su liderazgo y cree que esta racha de derrotas es solo un bache en el camino.

"Hablamos en abril, hablamos en mayo", dijo Judge. "Los equipos buenos pasan por momentos difíciles como este. Todo buen equipo tiene dos o tres baches en el camino. Creo que en este momento no estamos respondiendo, y a eso se reduce todo. Si algo no sale como quieres, lo que cuenta es cómo respondes en el siguiente lanzamiento".

Después de tener el jueves libre, los Yankees intentarán poner fin a su racha de derrotas en casa contra los Minnesota Twins el viernes.