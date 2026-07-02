Contreras y Cavalli son suspendidos por siete partidos por MLB

Willson Contreras es contenido en medio del pleito con los Nacionales de Washington en el Fenway Park ( AFP )

El primera base de los Boston Red Sox, Willson Contreras, y el lanzador derecho de los Washington Nationals, Cade Cavalli, recibieron suspensiones de siete partidos cada uno por sus roles en la trifulca del martes en la que se vaciaron las bancas, según anunció la MLB el jueves.

El lanzador derecho de los Nationals, Miles Mikolas, también recibió una sanción de cinco juegos, mientras que al jardinero de los Red Sox, Nate Eaton, se le impuso una suspensión de tres partidos.

Los cuatro jugadores están apelando sus castigos, según informó una fuente a Evan Drellich de The Athletic.

Detalles del altercado

Cavalli gritó "Sit down, boy" ("Siéntate, muchacho") tras ponchar a Contreras en la cuarta entrada de la victoria por 8-1 de los Nationals.

Contreras se enfrascó en un acalorado intercambio de palabras con Cavalli y más tarde le lanzó su casco al lanzador durante el altercado luego de que se vaciaran las bancas. Contreras fue expulsado, pero Cavalli permaneció en el juego.

Al final, este último permitió una carrera y un hit, con 13 ponches a lo largo de siete entradas.

Reacciones y apelaciones

Parte de la suspensión de Contreras se debió a que el tres veces All-Star violó la política de redes sociales de la liga al publicar en Instagram durante el partido, según le dijo una fuente a Chris Cotillo de MassLive.

El pelotero de 34 años le dijo a un fanático que se estaba burlando de él en línea que fuera a "buscarlo a Fenway". Por su parte, Cavalli se disculpó el miércoles por su comentario, asegurando que no tenía la intención de evocar la historia racista que tiene el término "boy" en los Estados Unidos.

"Me duele muchísimo la forma en que se percibieron las cosas", expresó el jugador de 27 años. "Obviamente, no hubo ninguna mala intención detrás de eso".