Guerrero Jr. realiza 400 swings diario en busca de salir del bache

La temporada 2026 de los Blue Jays transita por terreno pantanoso, y gran parte de la explicación descansa sobre los hombros de su principal figura. Vladimir Guerrero Jr. viene de firmar el peor mes completo de su carrera, registrando un anémico OPS de .498 en junio.

Rendimiento de Guerrero Jr.

La crisis no es un simple parpadeo: arrastra una sequía de casi nueve meses sin conectar un cuadrangular en el Rogers Centre y apenas suma cuatro vuelacercas en toda la campaña.

Para un bateador que hace unos meses desmantelaba pitcheos en la postemporada, las alarmas están encendidas. Sin embargo, los datos demuestran que su debacle no se debe a la "mala suerte" ni a una pérdida de velocidad en el swing.

Causas de la crisis

El problema es una combinación de fatiga física y un colapso en su mecánica de bateo.

En primer lugar, la salud ha jugado un rol silencioso. Una rigidez en la espalda a mediados de junio encendió las alertas.

Intentando salir del bache, Guerrero Jr. toma más de 400 swings diarios de práctica (300 antes de los partidos y 100 después), un volumen de trabajo extenuante que podría estar agravando la fatiga muscular y alterando su sincronización.

Esta sobrecarga se traduce directamente en la caja de bateo. El manager John Schneider reveló que el inicialista ha perdido el balance en su mitad inferior: en lugar de afincar con fuerza el peso en su pierna trasera para generar energía, se está deslizando hacia adelante antes de tiempo.

Al perder el anclaje, Guerrero Jr. se ha visto notablemente lento ante las rectas, registrando los índices de swings tardíos más altos de su carrera.

El resultado de esta falla es devastador. Aunque el dominicano sigue impactando la pelota con fuerza, lo está haciendo hacia el suelo.

Estadísticas y cifras

Vladdy Jr. aumentó su porcentaje de rodados de 46.5 % a 49.4 %, mientras que el de elevados descendió de 32.3 % a 31.2 % y buscando recuperar el poder, ha incrementado su volumen de trabajo, en busca de recuperar las sensaciones que exhibió durante la postemporada.

8 Cuadrangulares ha conectado Guerrero Jr. desde el sexto juego de la Serie de Campeonato ante los Marineros de Seattle.

Al comenzar la jornada del jueves, Guerrero Jr. presentaba una discreta línea ofensiva de .267/.348/.350, con apenas cuatro cuadrangulares y 34 carreras remolcadas en 82 partidos, números muy alejados de los que acostumbra desde su llegada a MLB.

Han transcurrido cerca de nueve meses desde el último cuadrangular de Guerrero Jr. en el Rogers Centre de Toronto, un batazo conectado durante el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a Seattle.

Pero el problema va mucho más allá de jugar en casa.

Desde aquel jonrón apenas ha conectado ocho vuelacercas: dos durante la Serie Mundial frente a los Dodgers, dos en el Clásico Mundial de Béisbol y apenas cuatro en la actual temporada.

Todo ello en un período de 351 turnos oficiales, una cifra impensable para uno de los bateadores de mayor poder natural en las Grandes Ligas.