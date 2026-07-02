Misiorowski podría ausentarse del Juego de Estrellas de Filadelfia

El lanzador de los Milwaukee Brewers, Jacob Misiorowski, dice que quiere jugar en el Juego de Estrellas, pero entiende por qué es poco probable que eso suceda.

Los Brewers planean actualmente que Misiorowski abra el martes en San Luis y nuevamente el 12 de julio en Pittsburgh, que es el último día antes de la pausa del Juego de Estrellas.

Los lanzadores con aperturas programadas para ese domingo previo al descanso no son elegibles para lanzar en el Juego de Estrellas dos noches después, incluso si son seleccionados para el equipo.

"Lo entiendo", dijo Misiorowski tras la derrota de los Brewers por 7-2 ante los Cincinnati Reds el jueves. "Entiendo que no estamos buscando el ahora. Estamos buscando septiembre, octubre. Apesta —obviamente quiero lanzar en un juego como ese— pero que así sea".

Tener un poco de descanso extra durante la pausa del Juego de Estrellas podría ayudar a Misiorowski, quien ya ha lanzado 104 entradas, justo cuando su primera temporada completa en las Grandes Ligas acaba de pasar de la mitad.

Misiorowski lanzó un total combinado de 141 entradas y un tercio a lo largo del año pasado, incluyendo su labor en las ligas menores, las mayores y la postemporada.

El lanzallamas de 24 años dijo que ayuda el hecho de haber tenido ya algo de experiencia en el Juego de Estrellas el año pasado, cuando lanzó una entrada en blanco.

Rendimiento y estadísticas

"Lo hace un poco más fácil", comentó Misiorowski. "Lo hace un poco más genial. Llegas a ser uno de los muchachos; los veteranos con los que estuviste allí el año pasado, con los que pudiste estar un poco en un segundo plano y observar, así que es divertido".

La selección de Misiorowski para el Juego de Estrellas el año pasado generó críticas de algunos jugadores porque se produjo después de haber realizado solo cinco aperturas en las Grandes Ligas. No hay duda de que el potente lanzador derecho merece un lugar en el roster este año, incluso si no está disponible para lanzar en el juego real.

Misiorowski (9-4) lidera las Mayores en efectividad (1.47) y ponches (156). Su bola rápida de 105.5 mph del viernes contra los Chicago Cubs igualó el tercer lanzamiento más rápido desde que comenzó el rastreo en 2008.

En sus últimas 11 aperturas, Misiorowski tiene un récord de 8-2 con una efectividad de 0.63. Durante esas 11 aperturas, Misiorowski ha ponchado a 105 bateadores mientras otorgaba 14 boletos, y los oponentes le han bateado apenas para .128.

El jueves permitió cinco carreras para igualar la cifra más alta de su carrera al perder el duelo directo contra Chase Burns de Cincinnati —otro probable All-Star—, pero solo una de esas carreras fue limpia.

Misiorowski ponchó a 10 y no otorgó boletos en esa labor de cinco entradas. Dijo después que solo se arrepentía de un lanzamiento: cuando tiró una cutter en cuenta de 3-2 que José Trevino mandó por encima de la barda del jardín izquierdo para un jonrón de tres carreras con dos outs en la cuarta entrada.

"Pensé que lo hizo genial", dijo el mánager de los Brewers, Pat Murphy. "Hacía mucho bochorno allá afuera. Cada vez que 'Miz' sale al terreno ahora, ya sabes a lo que me refiero, todo el mundo espera que sea imposible que permita carreras".