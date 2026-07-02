Otto López queda a un jonrón de batear para el ciclo y sigue líder de bateo de la MLB

Otto López es además líder de hits de todas las Grandes Ligas con 115. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder dominicano Otto López azotó con el madero este jueves al conectar doble y triple, además de un sencillo, erigiéndose como la bujía ofensiva tempranera de los Marlins de Miami que no evitaron caer 14-4 ante los Rockies.

A pesar de su destacada actuación, en la que anotó dos de las carreras de su equipo, el esfuerzo del nativo de Santo Domingo no fue suficiente para frenar la estrepitosa caída de su conjunto en territorio de las Rocosas.

López inició su ataque en el mismo primer episodio con un sólido doblete hacia el jardín central que dejó el escenario servido para la ventaja inicial de Miami.

Posteriormente, en el tercer capítulo, el quisqueyano castigó el pitcheo rival con un triple que golpeó el fondo de la pared para luego registrar su segunda anotación de la tarde. López sigue como líder de bateo de las Grandes Ligas (.336) y de hits (115).

Rockies dominaron

Sin embargo, la historia del encuentro terminó inclinándose hacia los Rockies de Colorado, quienes desataron una feroz ofensiva de 14 anotaciones en Denver, logrando así dividir la serie de cuatro compromisos y asegurar su segunda victoria de manera consecutiva.

La gran figura de la tarde para Colorado fue Mickey Moniak quien se quedó a ley de un triple para completar el ciclo al conectar sencillo, doble y cuadrangular, acumulando un total de cuatro carreras impulsadas.

Moniak hizo historia con su bambinazo en el primer inning, convirtiéndose en el primer jugador de los Rockies en sacudir un jonrón en la primera entrada en tres partidos consecutivos.

El pitcheo abridor de Miami flaqueó temprano; el debutante Ryan Gusto (0-3) cargó con el revés al permitir tres anotaciones y cuatro imparables durante tres episodios de labor.

Por el lado de Colorado, Michael Lorenzen confrontó serios problemas de control al regalar seis bases por bolas en 4 y un tercio de entradas, tolerando cuatro anotaciones que mantuvieron a los Marlins con vida en la primera mitad del juego.

El desafío se mantuvo cerrado hasta la parte baja del cuarto tramo, cuando Jake McCarthy conectó un oportuno vuelacercas de dos carreras para devolverle la ventaja a los locales por 5-4. A partir de ese momento, el relevo de Miami colapsó por completo y no encontró la fórmula para contener los bates contrarios.

Los Rockies sentenciaron de manera definitiva las acciones en el sexto capítulo gracias a un devastador ramillete de siete anotaciones, coronado más tarde con dos vueltas adicionales en la octava entrada para sellar la pizarra final de 14-4 ante la algarabía de la fanaticada en Coors Field.

Por los Marlins, López terminó de 5-3 con dos anotadas. Heriberto Hernández se fue de 2-0.