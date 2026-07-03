La racha de partidos con jonrones de Caminero termina en 6, pero los Rays tienen 8 victorias al hilo

El antesalista Junior Caminero vio terminar su racha de seis juegos consecutivos conectando jonrón. El poderoso tercera base se fue de 5-0.

La cadena d epartidos con al menos un cuadrangular comenzó el pasado jueves pasado cuando despachó tres jonrones en un solo partido por primera vez en su carrera.

Los que sí continúan enrechados son los Rays que gracias a Cedric Mullins que conectó un jonrón de dos carreras e Ian Seymour dominó a los Royals por segunda vez en una semana y los Tampa Bay venció 5-2 a Kansas City la noche del jueves para extender su racha de victorias a ocho juegos.

Taylor Walls, Richie Palacios y Hunter Feduccia también impulsaron carreras.

Seymour (5-1) permitió un jonrón al primer bateador del encuentro, Carter Jensen, pero luego solo concedió dos imparables más en seis sólidas entradas, en las que ponchó a ocho y otorgó una base por bolas. Cam Booser y Garrett Cleavinger prepararon el camino para Bryan Baker, quien lanzó el noveno episodio y consiguió su salvamento número 22.

Stephen Kolek (4-3) tuvo dificultades con los Royals en su primera apertura desde que su esposa dio a luz a su hija, Faye, la semana pasada. Retiró sin problemas la primera entrada, pero permitió tres carreras, cuatro hits y una base por bolas en la segunda, y ya no regresó para lanzar el tercer inning.

En su apertura anterior, el 21 de junio frente a St. Louis, Kolek había igualado la peor actuación de su carrera al permitir nueve carreras en apenas una entrada y dos tercios.

Además, no recibió mucha ayuda de su defensa en la segunda entrada. El jardinero derecho de los Royals, Kameron Misner, no pudo atrapar un elevado de Taylor Walls que rebotó en su guante cerca de la zona de advertencia y terminó siendo un doble con dos outs. Más tarde, también jugó mal un triple productor de Hunter Feduccia. Ambas jugadas habrían sido capturas complicadas debido al sol del atardecer.

El marcador seguía 3-1 en la quinta entrada cuando Simpson conectó un sencillo por tercer turno consecutivo. Su imparable con dos outs preparó el escenario para Mullins, quien envió un sinker de 91 mph de Randy Dobnak al bullpen del jardín derecho para ampliar la ventaja de Tampa Bay.

Isaac Collins conectó un jonrón en la séptima entrada por Kansas City, que ha perdido siete de sus últimos ocho partidos.

Próximos juegos

Los Rays continuarán su gira de seis partidos como visitantes el viernes por la noche en Houston. El lanzador derecho Nick Martinez (7-2, efectividad de 2.66) será el abridor.

Los Royals tendrán descanso el viernes por la noche, ya que el Arrowhead Stadium será sede del partido entre Colombia y Ghana correspondiente a la Copa del Mundo, que se disputará al otro lado del estacionamiento del Kauffman Stadium. El lanzador derecho Michael Wacha (5-5, efectividad de 3.31) abrirá el primer juego de la serie contra Philadelphia el sábado.