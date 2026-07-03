Lidom y Fedom convocan a más de 60 niños para conformar selección sub-12

Las gerencias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), encabezadas por Pavel Aguiló y Amaury Nina, convocaron para este domingo 5 de julio, en el Complejo de la International Prospect League, a más de 60 niños que participaron en el Torneo Nacional U12, Copa Robinson Canó.

Por tercer año consecutivo, las instituciones que presiden Vitelio Mejía Ortiz y Juan Núñez Nepomuceno trabajan en sinergia para conformar un equipo con aspiraciones de conquistar tanto la Serie del Caribe Kids como el Premundial.

Pavel Aguiló, gerente general del equipo dominicano para la Serie del Caribe Kids, manifestó que asume "nueva vez esta responsabilidad junto a un equipo de hombres de béisbol con profundo sentido de compromiso, orgullo y entrega patria".

Detacó que "nuestro objetivo es representar dignamente al país en la Serie del Caribe Kids Nayarit 2026 y trabajar arduamente para defender el bicampeonato que ostenta la República Dominicana en las dos primeras ediciones".

Aguiló agradeció la confianza del presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, para liderar por tercera ocasión al equipo criollo que representará al país en Nayarit, del 10 al 16 de agosto del presente año.

El evento es organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), con la participación de Panamá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México, como anfitrión.

Nina, gerente general de selecciones nacionales de la Fedom, resaltó el compromiso que han asumido por el país tanto el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, como el presidente de la Fedom, Juan Núñez Nepomuceno.

Señaló que ambos dirigentes han "brindado todo el apoyo y la confianza para buscar el mejor talento del país con el objetivo de poner en alto la bandera dominicana en la Serie del Caribe Kids, el Premundial y posteriormente el Mundial".

Agregó que las instalaciones de la International Prospect League estarán al servicio de Lidom y Fedom sin reservas, incluso con el apoyo de su cuerpo de entrenadores.