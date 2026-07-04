Junior Caminero llega a 25 jonrones y Rays extienden su racha a nueve al vencer a Astros

El dominicano Junior Caminero conectó su 25to jonrón de la temporada, Nick Fortes remolcó dos carreras y los Rays extendieron su racha ganadora a nueve juegos al derrotar el viernes por la noche 3-1 a los Astros en el Daikin Park.

Tanto el abridor de los Astros, Spencer Arrighetti, como el de los Rays, Nick Martínez, lucieron dominantes desde el primer pitcheo.

En el sexto inning, Fortes, quien bateó noveno en el orden, rompió el empate sin anotaciones al castigar un sinker de Arrighetti con un jonrón solitario que rebotó en la señalización sobre el bullpen de los Rays, publica MLB.com.

El batazo tuvo una distancia proyectada por Statcast de 391 pies y fue el segundo cuadrangular de la temporada para Fortes.

Los Astros respondieron en la parte baja del sexto episodio cuando Yordan Álvarez disparó su 27mo jonrón de la campaña hacia el bullpen del jardín derecho para igualar el marcador 1-1.

Martínez permitió una carrera y tres hits, con tres ponches y un boleto en 5.1 entradas de labor.

En el séptimo capítulo, Caminero rompió el empate con un vuelacercas hacia el jardín izquierdo ante Steven Okert para darle a Tampa Bay ventaja de 2-1. El dominicano de 22 años ha conectado jonrón en siete de sus últimos ocho juegos desde el 25 de junio.

Fortes amplió la ventaja de los Rays en el octavo inning con un doble remolcador de dos outs hacia el jardín izquierdo-central que llevó al plato a Taylor Walls para colocar la pizarra 3-1.

A partir de ahí, el bullpen de los Rays se encargó del resto. Kevin Kelly y Casey Legumina se combinaron para lanzar 3.2 entradas en blanco y asegurar la novena victoria consecutiva de Tampa Bay.