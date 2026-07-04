Basallo decide con jonrón en triunfo 3-0 sobre Rojos; De la Cruz alcanza 150 bases robadas

El novato dominicano Samuel Basallo conectó un jonrón de dos carreras, su número 13 de la temporada, para encaminar la victoria de los Orioles de Baltimore 3-0 sobre los Rojos de Cincinnati, la noche del viernes.

Basallo disparó su cuadrangular en la tercera entrada ante Brady Singer, ampliando la ventaja de Baltimore a 3-0. El batazo fue decisivo en el triunfo de los Orioles, que limitaron a Cincinnati a solo cuatro imparables.

Por los Rojos, Elly de la Cruz alcanzó otro hito en su joven carrera al estafarse la base número 150 de su trayectoria en las Grandes Ligas durante la tercera entrada.

Con apenas 24 años, De la Cruz se convirtió en el jugador más joven de los Rojos, desde 1900, en llegar a 150 bases robadas, superando la marca de precocidad establecida por Eric Davis, quien lo logró a los 25 años.